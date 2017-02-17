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Влияние нейроглутама на общее состояние и поведение мышей при стрессе, вызванном повторными истощающими физическими нагрузками

И. Н. Тюренков, В. В. Багметова, Ю. В. Маркина

Аннотация


Изучено влияние нового средства с антидепрессантным, анксиолитическим и нейропротекторным действием – нейроглутама (гидрохлорид β-фенилглутаминовой кислоты) в разных дозах на общее состояние и поведение аутбредных мышей при хроническом стрессе, вызванном повторными истощающими физическими нагрузками — принудительное плавание с грузом, масса которого составляет 18 % от массы тела до полного утомления (6 дней ежедневно однократно). Нейроглутам вводили животным внутрижелудочно (через зонд) в дистиллированной воде в дозах 13, 26 и 52 мг/кг ежедневно однократно за 1 ч до плавания. Установлено, что нейроглутам в условиях хронического стресса, вызванного повторными истощающими физическими нагрузками, при интрагастральном введении мышам в дозах 26 мг/кг и, в меньшей степени, 52 мг/кг проявляет стресс-протекторные свойства: уменьшает выраженность нарушений общего состояния и поведения животных в домашней клетке, препятствует падению массы тела, в постстрессорном периоде способствует повышению локомоторной и исследовательской активности, уменьшению проявлений тревоги в «открытом поле» и выраженности депрессивноподобного поведения в тесте «подвешивания мышей за хвост».

Ключевые слова


гидрохлорид β-фенилглутаминовой кислоты; нейроглутам; физические нагрузки; стресс-протекторное действие; мыши

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