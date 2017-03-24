Влияние нового производного глутаминовой кислоты (нейроглутам) с антидепрессивной активностью на генеративную функцию крыс-самцов
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Ссылки
В. В. Багметова, Ю. В. Чернышева, О. В. Меркушенкова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 76(3), 7 – 9 (2013).
В. В. Багметова, И. Н. Тюренков, Л. И. Бугаева и др., Вопросы биол., мед. и фарм. химии, 12(7), 33 – 38 (2014).
Л. И. Бугаева, А. А. Спасов, Е. А. Кузубова, Эксперим. и клин. фармакол., 69(1), 38 – 41 (2006).
М. В. Букатин, Л. И. Бугаева, Е. А. Кузубова, А. А. Спасов, Вестн. Волгоградского гос. мед. универ., № 1, 93 – 95 (2012).
Г. Г. Давлятова, Л. А. Валеева, Мед. вестник Башкортостана, 8(3), 93 – 96 (2013).
А. Д. Дурнев, Н. М. Смольникова, А. М. Скосырева и др., Методические рекомендации по изучению репродуктивной токсичности лекарственных средств, Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Ч. 1, Гриф и К, Москва (2012), сс. 80 – 93.
Информац. бюл. ВОЗ № 369, Депрессия, октябрь 2012; [Электронный ресурс], Всемирная организация здравоохранения. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/ru/index.html (дата обращения 01.04.2015).
И. В. Саноцкий, В. Н. Фоменко, Отдаленные последствия влияния химических соединений на организм, Медицина, Москва (1979).
Л. А. Смирнова, А. Ф. Рябуха, К. А. Кузнецов и др., Бюл. экспер. биол. и мед., 159(2), 188 – 191 (2015).
И. Н. Тюренков, В. В. Багметова, Ю. В. Чернышева и др., Вестн. Волгоградского гос. мед. универ., № 3, 30 – 33 (2012).
И. Н. Тюренков, В. В. Багметова, Ю. В. Чернышева и др., Вестн. Волгоградского гос. мед. универ., № 4, 34 – 37 (2012).
D. S. Baldwin, T. Foong, Brit. J. Psychiatry, 202, 396 – 397 (2013).
A. Montejo, N. Prieto, A. Terleira, et al., Psychopharmacol., 24(1), 111 – 120 (2009).
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы»,
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.
|Адpеc pедакции:
125315 Моcква, ул. Балтийcкая, 8,
НИИ фаpмакологии им. В. В. Закусова PАМН,
Pедакция жуpнала “Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология”
Телефоны:
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2017