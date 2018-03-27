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Стресспротекторное действие новых олигопептидов – аналогов фрагмента АКТГ15-18 – на модели острого иммобилизационного стресса

Олеся Викторовна Кудина, Сергей Юрьевич Штрыголь, Вадим Владимирович Цывунин, Александр Александрович Колобов

Аннотация


На модели острого иммобилизационного стресса у крыс по влиянию на показатели триады Селье установлено стресспротекторное действие новых олигопептидов — аналогов фрагмента адренокортикотропного гормона (15-18), превосходящее эффект препаратов сравнения семакса и глицина. Изучено влияние 2 олигопептидов-лидеров на поведенческие реакции и физическую работоспособность крыс после острого иммобилизационного стресса. Один из них (Acetyl-(D-Lys)-Lys-(D-Arg)-Arg-amide) нормализует поведенческие реакции стрессированных животных в тесте «открытое поле». На модели принудительного плавания с нагрузкой после острого иммобилизационного стресса пептиды не влияют, а семакс даже снижает (на 29 %, p < 0,05) физическую работоспособность животных. Установлено нормализующее влияние пептидов Acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide, Acetyl-(D-Lys)-Lys-(D-Arg)-Arg-amide и семакса на показатели нарушенного углеводного обмена.

Ключевые слова


острый иммобилизационный стресс; стресспротекторная активность; олигопептиды

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-2-12-16

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