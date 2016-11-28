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Влияние фликсотида на электронно-микроскопические изменения ткани легких морских свинок при моделировании бронхиальной астмы

М. И. Дмитриевская, И. Д. Сапегин, Н. Л. Иванцова, А. Г. Белякова

Аннотация


В хронических экспериментах на короткошерстных нелинейных морских свинках показано, что моделирование бронхиальной астмы путем сенсибилизации овальбумином без лечения вызывает электронно-микроскопические изменения в ткани легкого в виде хронического аллергического воспаления. Выявлены существенные изменения аэрогематического барьера с разрыхлением межклеточных контактов и дегенеративными изменениями в альвеолоцитах, нарушения кровообращения с явлениями расширения сосудов и стаза форменных элементов в них. Применение флутиказона пропионата в виде ингаляций («Фликсотид» фирмы GlaxoSmithKline, Великобритания) в течение 3 мес 2 раза в день по 30 – 45 с частично уменьшают нарушения кровообращения и транскапиллярного обмена, отек и дегенеративные изменения в клетках, восстанавливает межклеточные контакты и пиноцитозную активность клеток аэрогематического барьера. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности дальнейших исследований с целью установления оптимальной длительности базисной терапии в период ремиссии бронхиальной астмы.

Ключевые слова


флутиказона пропионат; бронхиальная астма; моделирование; лечение; морские свинки; электронная микроскопия

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