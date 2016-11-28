Влияние фликсотида на электронно-микроскопические изменения ткани легких морских свинок при моделировании бронхиальной астмы

М. И. Дмитриевская, Таврический мед.-биол. вестник, 13(2), 77 – 79 (2010).

М. И. Дмитриевская, А. К. Загорулько, Крымский ж. клин. и эксперим. мед., № 3 – 4, 31 – 36 (2011).

Н. Н. Каладзе, Е. Н. Абугазлех, А. В. Юрьева и др., Таврический мед.-биол. вестник, 9(6), 151 – 156 (2006).

Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», Москва (2012).

D. B. Borson, D. C. Gruenert, Am. J. Physiol., 260, 83 – 89 (1991).

R. Brattstrand, Eur. Respir. Rev., 7, 356 – 361 (1997).

E. M. Hessel, A. J. Van Oosterhout, C. L. Hofstra, et al., Eur. J. Pharmacol., Dec 7, 293(4), 401 – 412 (1995).

E. S. Reynolds, J. Cell Biol., 17, 208 – 212 (1963).

G. Todd, K. Danlop, D. Carson, M. Shields, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 155, 375 (1997).