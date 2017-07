Уратные транспортеры как мишени для новых урикозурических препаратов

С. Ю. Штрыголь, О. В. Товчига, О. О. Койро, С. И. Степанова, Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты, Тiтул, Харьков (2014).

N. Anzai, Y. Kanai, H. Endou, Cur. Opin. Rheumatol., 19, 151 – 157 (2007).

N. Anzai, K. Ichida, P. Jutabha, et al., J. Biol. Chem., 283(40), 26834 – 26838 (2008).

N. Anzai, P. Jutabha, Clin. Exp. Nephrol., 16, 89 – 95 (2012).

M. H. Bach, P. A. Simkin, Cur. Opin. Rheumatol., 26(2), 169 – 175 (2014).

S. Bantia, C. Parker, L. Harman, et al., Ann. Rheum. Dis., 71, 89 (2012).

M. A. Becker, H. R. Jr. Schumacher, R. L. Wortman, et al., N. Engl. J. Med., 353, 2450 – 2461 (2005).

M. A. Becker, H. R. Schumacher, L. R. Espinoza, et al., Arthritis Res. Ther., 12, R63 (2010).

L. A. Bobulescu, O. W. Moe, Adv. Chronic Kidney Dis., 19(6), 358 – 371 (2012).

G. Burckhardt, Pharmacol. Therap., 136(1), 106 – 130 (2012).

C. M. Burns, R. L. Wortmann, Lancet, 377, 165 – 177 (2011).

D. Crittenden, M. Pillinger, Annu. Rev. Med., 64, 325 – 337 (2013).

C. Diaz-Torné, N. Perez-Herrero, F. Perez-Ruiz, Cur. Opin. Rheumatol., 27(2), 164 – 169 (2015).

H. Endou, N. Anzai, Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids, 27, 578 – 584 (2008).

A. Enomoto, H. Kimura, A. Chairoungdua, et al., Nature., 417(6887), 447 – 452 (2002).

A. Enomoto, H. Endou, Clin. Exp. Nephrol., 9, 195 – 205 (2005).

E. Fels, J. S. Sundy, Cur. Opin. Rheumatol., 20, 198 – 202 (2008).

R. Fleischmann, Z. Shen, L.-T. Yeh, et al., Ann. Rheum. Dis., 70 (Suppl. 3), 188 (2011).

R. L. George, R. T. Keenan, Cur. Rheumatol. Rep., 15(2), 309 (2013).

O. Kocher, N. Comella, K. Tognazzi, L. F. Brown, Lab. Invest., 78, 117 – 125 (1998).

G. Lamprecht, U. Seidler, Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 291, G766 – G777 (2006).

R. Fleischmann, B. Kerr, L.-T. Yeh, et al., Rheumatology, 53, 2167 – 2174 (2014).

M. A. Hediger, R. J. Johnson, H. Miyazaki, H. Endou, Am. Physiol. Soc., 20(2), 125 – 133 (2005).

B. Lavan, C. McWherrer, Y. Choi, Ann. Rheum. Dis., 71, 450 (2012).

M. Lee, G. Graham, K. Williams, R. Day, Drug Safety, 31, 643 – 665 (2008).

M. S. Lipkowitz, Curr. Rheumatol. Rep., 14, 179 – 188 (2012).

A. Mandal, D. Emerling, T. Serafini, Annual Scientific Meeting of the American College of Rheumatology, Atlanta (2010), pp. 121 – 126.

J. Miner, P. Tan, Ann. Rheum. Dis., 71, 446 (2012).

B. J. Pandya, A. A. Riedel, J. P. Swindle, et al., Cur. Med. Res. Opin., 27, 737 – 744 (2011).

F. Perez-Ruiz, J. Sundy, E. Krishnan, et al., Ann. Rheum. Dis., 70 (Suppl. 3), 104 (2011).

M. Reinders, E. van Roon, P. Houtman, et al., Clin. Rheumatol., 26, 1459 – 1465 (2007).

M. K. Reinders, E. N. van Roon, T. L. Jansen, et al., Ann. Rheum. Dis., 68, 51 – 56 (2009).

P. Richette, C. Briere, V. Hoenen-Clavert, et al., J. Rheumatol., 34, 2093 – 2098 (2007).

P. Richette, J. Rheumatol., 39, 1311 – 1313 (2012).

P. Richette, R. Garay, Expert Opin. Drug Discov., 8(2), 183 – 189 (2013).

M. Sakiyama, H. Matsuo, S. Shimizu, et al., Human Cell., 27(1), 1 – 4 (2014).

A. So, B. Thorens, J. Clin. Invest., 120(6), 1791 – 1799 (2010).

J. S. Sundy, H. S. Baraf, R. A. Yood, et al., J. Am. Med. Assoc., 306, 711 – 720 (2011).

L. Yeh, Z. Shen, B. Kerr, et al., Ann. Rheum. Dis., 68 (Suppl. 3), 320 (2009).