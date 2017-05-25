Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Доступ платный или только для подписчиков

Химический состав и противовирусные свойства экстрактов плодовых тел гастероидных грибов Западной Сибири

Е. В. Макаревич, Ж. Б. Ибрагимова, О. Ю. Мазурков, Е. И. Филиппова, И. А. Горбунова, Н. А. Мазуркова

Аннотация


Методами водного и этанольного извлечений получены экстракты плодовых тел грибов гастеромицетов — дождевика грушевидного (Lycoperdon pyriforme) и весёлки обыкновенной (Phallus impudicus). В грибных экстрактах обнаружено наличие белков, полисахаридов, катехинов, танинов, сапонинов и в некоторых экстрактах — флавонолов. Установлено, что все полученные экстракты малотоксичны для культур клеток MDCK и Vero и обладают противовирусной активностью in vitro в отношении вируса гриппа, герпеса 2-го типа и некоторых ортопоксвирусов. Растворы грибных экстрактов оказывают зависимое от концентрации влияние на снижение репродукции вируса герпеса 2-го типа и ортопоксвирусов (вирусов осповакцины и эктромелии) в культуре клеток Vero и вируса гриппа в культуре клеток MDCK. В экспериментах по защите клеток от вирусов установлено, что наибольшим противовирусным свойством обладает этанольный экстракт дождевика грушевидного, который защищает более 50 % клеток Vero от патогенного действия вирусов осповакцины и простого герпеса 2-го типа и более 75 % клеток MDCK — от цитопатического действия вируса гриппа, что может быть обусловлено большим содержанием в данном экстракте, по сравнению с другими таких БАВ, как белки и полисахариды. Исследование влияния экстрактов гастеромицетов на репродукцию вируса гриппа в культуре клеток MDCK показало, что водные и этанольные экстракты дождевика грушевидного и веселки обыкновенной оказывают ингибирующее действие на репликацию вируса гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) и на адсорбцию вируса гриппа птиц A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1).

Ключевые слова


грибные экстракты; культура клеток; вирус гриппа A; ортопоксвирусы

Полный текст:

PDF

Ссылки


В. В. Беликов, М. С. Шрайбер, Фармация, № 1, С. 66 – 72 (1970).

Л. М. Брагинцева, Успехи мед. микол., 1(6), 242 – 244 (2001).

Г. И. Высочина, А. А. Петрук, Т. А. Кукушкина и др., Материалы VI Всероссийской конференции: Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья, Барнаул (2014), сс. 139 – 141.

Грибные биотехнологии и их использование в медицине «Новые лекарства и биологически активные соединения, полученные из грибов», Ю. В. Сергеев (ред.), Москва (2007).

Л. Закс, Статистическое оценивание, Статистика, Москва (1976).

Н. Е. Костина, Ж. Б. Ибрагимова, М. А. Проценко и др., Современные проблемы науки и образования, № 3 (2013); URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9394.

Ли Юй, Тулигуэл, Бао Хайин и др., Лекарственные грибы в традиционной китайской медицине и современных биотехнологиях, О-Краткое, Киров (2009).

Е. В. Макаревич, Ж. Б. Ибрагимова, Т. В. Теплякова и др., Межд. ж. приклад. и фундам. исслед., № 2, 126 – 127 (2012).

Е. В. Макаревич, Ж. Б. Ибрагимова, Т. А. Косогова и др., Совр. проблемы науки и образов., № 4 (2012); URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6823.

Д. Н. Оленников, Л. М. Танхаева, Бюл. сиб. мед., Прил. 2, 118 – 119 (2006).

Г. П. Трошкова, Н. Е. Костина, М. А. Проценко и др., Совр. проблемы науки и образов., № 4 (2012); URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6885.

Л. М. Федосеева, Химия растит. сырья, № 2, 45 – 50 (2005).

M. M. Bradford, Anal. Biochem., № 72, 248 – 254 (1976).


Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Bookmark and Share


Наши партнеры:

         

 

Наши издания:
Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы», 
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.		Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6

Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»

Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18

© Издательский дом «Фолиум», 1993–2017

 