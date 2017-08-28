Потенцирование тропалгином действия опиоидного анальгетика тримеперидина при периферическом невропатическом синдроме у крыс

И. В. Зарубина, О. В. Федорова, П. Д. Шабанов

Аннотация

Изучали действие тропалгина (ИЭМ-1556), оригинального анальгетического средства, на проявления невропатической боли, моделируемой перерезкой седалищного нерва. Развитие невропатического болевого синдрома оценивали у крыс Вистар по спонтанным приступам боли, аутотомии (выгрызанию) и механической аллодинии (реакции на раздражение) пораженной лапы, регистрируя данные показатели в динамике. Интенсивность аутотомии определяли по условной шкале в баллах. При невропатической боли тропалгин (2 мг/кг, внутрибрюшинно, ежедневно в течение 21 сут) не влиял на скорость развития болевой реакции и интенсивность аутотомии у крыс, разделенных по их индивидуальной чувствительности к боли на высоко- (ВЧ) и низкочувствительных (НЧ). Тримеперидин в дозе 2 мг/кг (ежедневно на протяжении 21 дня, внутрибрюшинно), но не 0,2 мг/кг, умеренно подавлял интенсивность аутотомии у животных с разной чувствительностью к боли на протяжении 21 дня наблюдения. Сочетание тропалгина (2 мг/кг) с тримеперидином (0,2 мг/кг, подпороговая доза) оказывало выраженное антиноцицептивное действие у ВЧ и НЧ к боли крыс. Следовательно, тропалгин потенцирует антиноцицептивный эффект тримеперидина, что может повысить эффективность обезболивания. В основе данного феномена рассматривается способность тропалгина высвобождать эндогенный аденозин в пуринергических нейронах.