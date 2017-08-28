Потенцирование тропалгином действия опиоидного анальгетика тримеперидина при периферическом невропатическом синдроме у крыс
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Ссылки
И. В. Зарубина, О. В. Федорова, П. Д. Шабанов, Эксперим. и клин. фармакол., 78(8), 7 – 9 (2015).
И. В. Зарубина, П. Д. Шабанов, Травматический токсикоз и антитоксические средства, Информ-навигатор, Санкт-Петербург, 1 – 412 (2014).
М. Л. Кукушкин, В. С. Смирнова, Патол. физиол. и эксперим. тер., 1, 7 – 8 (1993).
А. В. Осипов, М. Л. Кукушкин, Бюл. эксперим. биол. и мед., 115(5), 471 – 473 (1993).
С. Е. Сердюк, В. Е. Гмиро, Рос. физиол. ж. им. И. М. Сеченова, 98(3), 325 – 330 (2012).
C. Staahl, A. E. Olesen, T. Andresen, et al., Brit. J. Clin. Pharmacol., 68(3), 322 – 341 (2009).
R. W. Teasell, S. Mehta, J.-L. B. Aubut, Arch. Phys. Med. Rehabil., 91(5), 816 – 831 (2009).
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы»,
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2017