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Иммуномодулирующая и антиоксидантная активность сухого экстракта Phlomoides tuberosa (L.) Moench

В. Б. Хобракова, Д. З. Цыренова, А. А. Торопова, Д. Н. Оленников

Аннотация


Изучено иммуномодулирующее действие сухого экстракта из клубней зопника клубненосного (Phlomoides tuberosa (L.) Moench) при экспериментальной азатиоприновой иммуносупрессии. Показано, что испытуемое средство ослабляет супрессивное действие азатиоприна на реакцию гиперчувствительности замедленного типа и антителогенез. Исследуемый экстракт по действию сопоставим с препаратом сравнения иммуналом и не изменяет показатели иммунитета у интактных мышей. В основе иммунопротекторного действия сухого экстракта P. tuberosa лежит его способность стабилизировать мембраны иммунокомпетентных клеток, реализация которой связана с ингибированием процессов свободнорадикального окисления липидов (снижение содержания продуктов пероксидации липидов в гомогенате селезенки), повышением активности ферментов антиоксидантной защиты организма (увеличение активности каталазы), а также со способностью дезактивировать активные формы кислорода и другие инициаторы перекисного окисления липидов.

Ключевые слова


сухой экстракт из клубней зопника клубненосного; иммуномодулирующая активность; иммуносупрессия; азатиоприн; гиперчувствительность замедленного типа; антителообразующие клетки; антиоксидантная активность; перекисное окисление липидов; свободные радикалы

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