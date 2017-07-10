Функциональная активность перитонеальных фибробластов как объект изучения фармакодинамики недигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Ссылки
С. С. Аникин, И. В. Лившиц, А. Н. Рыбалка, Крымский ж. эксперим. и клин. мед., 2 (3 – 4), 4 – 9 (2012).
В. В. Бойко, И. А. Тарабан, Д. О. Евтушенко и др., Харькiвська xiрургiчна школа, 64(1), 87 – 90 (2014).
В. А. Бурлев, Е. Д. Дубинская, Н. А. Ильясова и др., Проблемы репродукции, № 4, 10 – 18 (2011).
А. И. Дронов, К. О. Задорожная, В. Л. Дронова и др., Хирургия. Восточная Европа, 14(2), 124 – 129 (2015).
С. В. Скальский, Г. А., Шамрай, Т. И. Долгих и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 144(10), 19 – 20 (2007).
П. Н. Шараев, Лаб. дело, № 5, 283 – 285 (1990).
П. Н. Шараев, Н. С. Стрелков, В. В. Гунчев, Клин. лаб. диагностика, № 3, 21 – 22 (1996).
P. Avci, A. Gupta, M. Sadasivam, et al., Semin Cutan Med Surg., 32(1), 41 – 52 (2013).
R. F. Boggio, V. M. Freitas, F. M. Cassiola, Burns, 37(4), 616 – 625 (2011).
Q. Chen, F. Guo, S. Liu, et al., Cardiovasc. Res., 96(3), 484 – 493 (2012).
R. Ferland, P. K. Campbell, Surg Technol Int., 18, 137 – 143 (2009).
D. Robertson, G. Lefebvre, JOGC, 32(6), 598 – 602 (2010).
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы»,
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2017