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Функциональная активность перитонеальных фибробластов как объект изучения фармакодинамики недигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов

С. В. Скальский, Т. Ф. Соколова, Д. А. Сычев

Аннотация


Исследовали влияние блокаторов медленных кальциевых каналов на культуру клеток, содержащих перитонеальные фибробласты крыс с и без гемоперитонеума. Установлено, что верапамил (0,1 мг/мл) оказывает выраженный эффект в отношении избыточной активности перитонеальных фибробластов, снижая уровень пролиферации клеток, нормализуя их коллагенсинтетическую функцию, уменьшая избыточную продукцию гиалуроновой кислоты. Дилтиазем (0,1 мг/мл) оказывает менее значимое, чем верапамил (в среднем на 35,6 % p < 0,05), нормализующее влияние на функциональную активность перитонеальных фибробластов и избыточную продукцию компонентов межклеточного матрикса. У нифедипина (0,1 мг/мл) данный эффект отсутствует. Таким образом, функциональная активность перитонеальных фибробластов может служить тест-системой для изучения фармакодинамики недигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов.

Ключевые слова


блокаторы медленных кальциевых каналов; фибробласты; оксипролин; гиалуроновая кислота

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