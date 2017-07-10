Открытый доступ Доступ платный или только для подписчиков
Разнонаправленные эффекты стимуляции и блокады D1-типа дофаминовых рецепторов у пренатально стрессированных самцов крыс при дефиците андрогенов в тесте Порсолта
Аннотация
Исследовали эффекты хронического введения агониста D1-типа дофаминовых рецепторов — SKF-38393 (0,1 мг/кг внутрибрюшинно) и антагониста D1-типа дофаминовых рецепторов — SCH-23390 (0,1 мг/кг внутрибрюшинно) изолированно или в комбинации с низкой дозой тестостерона пропионата (0,5 мг/кг подкожно) на депрессивноподобное поведение половозрелых (3 мес) самцов крыс в условиях дефицита андрогенов в организме, которые родились от самок крыс, подвергнутых пренатальному стрессорному воздействию в последнюю треть беременности. Дофаминергические вещества и тестостерона пропионат вводили в течение 14 дней ежедневно 1 раз в сутки пренатально стрессированным самцам крыс через 2 недели после гонадэктомии. В тесте Порсолта у пренатально стрессированных гонадэктомированных (ГЭ) и ГЭ самцов крыс, получавших изолированно или комбинированно фармакологические вещества, регистрировали следующие показатели: время неподвижности, время активного и пассивного плавания. Установлено, что введение SKF-38393 оказывало антидепрессивное действие, тогда как введение SCH-23390 не влияло на характер депрессивноподобного поведения у пренатально стрессированных ГЭ крыс. Комбинированное введение SKF-38393 с тестостерона пропионатом приводило к еще большому снижению выраженности депрессивноподобного поведения, тогда как хроническое введение SCH-23390 в сочетании с тестостерона пропионатом, напротив, проявляло продепрессивное действие у пренатально стрессированных ГЭ самцов.
Ключевые слова
SKF-38393; SCH-23390; D1-тип дофаминовых рецепторов; пренатальный стресс; депрессия; поведение; андрогены; гонадэктомия
Полный текст:PDF
Ссылки
Я. Д. Киршенблат, Практикум по эндокринологии, Высшая школа, Москва (1969).
Ю. О. Федотова, С. Г. Пивина, В. К. Акулова, Н. Э. Ордян, Эксперим. клин. фармакол., 77(4), 10 – 13 (2014).
A. Fernandez-Guasti, J. L. Fiedler, L. Herrera, R. J. Handa, Horm. Metab. Res., 44(8), 607 – 618 (2012).
R. J. Handa, A. E. Kudwa, N. C. Donner, et al., Brain Res., 1529, 74 – 82 (2013).
R. D. Porsolt, G. Anton, N. Blavet, M. Jalfre, Eur. J. Pharmacol., 47(4), 379 – 391 (1978).
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы»,
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2017