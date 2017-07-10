Разнонаправленные эффекты стимуляции и блокады D 1 -типа дофаминовых рецепторов у пренатально стрессированных самцов крыс при дефиците андрогенов в тесте Порсолта

Ю. О. Федотова, В. К. Акулова, С. Г. Пивина

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