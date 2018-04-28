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Анальгетическая активность комбинации бупренорфина и дексмедетомидина

Николай Григорьевич Венгерович, Георгий Сергеевич Сагалов, Михаил Анатольевич Юдин, Александр Сергеевич Никифоров, Елена Игоревна Строкина

Аннотация


В тесте отдергивания хвоста от теплового излучения исследована анальгетическая активность бупренорфина и дексмедетомидина и их комбинаций с различным соотношением долей каждого препарата. Среднеэффективные дозы препаратов по эффекту обезболивания при внутримышечном введении составили (12,5 ± 1,69) и (25,0 ± 5,13) мкг/кг, соответственно. Установлено, что тип взаимодействия бупренорфина и дексмедетомидина характеризуется потенцированием анальгетической активности и зависит от доли каждого компонента в комбинации. Максимум потенцирования комбинации отмечается в соотношении долей среднеэффективных доз бупренорфина и дексмедетомидина 0,75:0,25 (индекс фракционных доз 0,37). Введение такой комбинации животным в дозе 1 ЕД99 (13,81 мкг/кг) по эффекту анальгезии не влияет на функцию ЦНС по данным оценки спонтанной двигательной активности, а также на функцию сердечно-сосудистой системы (при оценке артериального давления, частоты сердечных сокращений и объема циркулирующей крови в артериях хвоста).

Ключевые слова


анальгетическая активность; бупренорфин; дексмедетомидин

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-3-7-11

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