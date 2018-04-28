Анальгетическая активность комбинации бупренорфина и дексмедетомидина
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-3-7-11
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