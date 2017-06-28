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Патоморфоз перевитого рака почки (РА) у лабораторных крыс при введении флавоноидсодержащего экстракта аврана лекарственного (Gratiola officinalis L.)

Н. А. Наволокин, Д. А. Мудрак, Н. В. Полуконова, А. Б. Бучарская, С. А. Тычина, Н. В. Корчаков, Г. Н. Маслякова

Аннотация


В эксперименте in vivo исследовали противоопухолевую активность флавоноидсодержащего экстракта цветков и листьев аврана лекарственного при пероральном и внутримышечном введении в дозе 110 мг/кг/сут на протяжении 12 дней. С помощью морфологических и биохимических методов изучено влияние экстракта аврана на опухоль и лейкоцитарную формулу крови лабораторных крыс с перевиваемым раком почки РА. Внутримышечное введение экстракта аврана является наиболее эффективным, и сопровождается замедлением темпов роста опухоли с уменьшением конечного объема опухоли на 40 % по сравнению c размерами опухоли у животных без воздействия экстракта, индекс торможения роста опухоли (ИТРО) составил 73 %. При пероральном введении экстракта аврана отмечали замедление темпов роста опухоли, а к окончанию эксперимента (14 сут) объем опухоли был меньше на 23 %, по сравнению с группой крыс без воздействия, ИТРО составил 71 %. Морфологические изменения в опухолевой ткани более выражены при внутримышечном введении и проявляются выраженными некробиотическими и атрофическими изменениями в клетках (уменьшением размеров ядра и клетки в 1,5 раза), отсутствием пролиферативной активности (индекс пролиферации Ki67 при обоих путях введения — 0, а в группе без воздействия — 0,48, уменьшение количества клеток в поле зрения в 2 раза, p ≤ 0,05), отсутствием митозов и уменьшением экспрессии ядерной РНК, что говорит о блокировке синтетических процессов на уровне ядра. Таким образом, отмечается выраженный патоморфоз рака почки под влиянием экстракта листьев и цветков аврана лекарственного, который наиболее выражен при внутримышечном введении.

Ключевые слова


биофлавоноиды; экстракт цветков и листьев; патоморфоз; авран; рак почки; Gratiola officinalis; апоптоз

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