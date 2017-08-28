Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Доступ платный или только для подписчиков

Исследование мутагенного действия нового противотуберкулезного средства «Декстразид»

А. В. Троицкий, Е. П. Гуляева, В. С. Медведев, А. А. Старостенко, Т. Н. Быстрова, В. А. Шкурупий, Н. Б. Рубцов, Т. В. Карамышева, М. Н. Бочкарев, Л. А. Герлинская, Д. В. Петровский

Аннотация


Представлены результаты доклинических исследований противотуберкулезного средства на основе полиальдегиддекстрана и гидразида изоникотиновой кислоты, включающие исследование мутагенного действия. В качестве вещества сравнения выбрано лекарственное средство, являющееся наиболее распространённым при лечении туберкулеза — изониазид. Исследование показало низкое мутагенное действие декстразида.

Ключевые слова


декстразид; мутагенез; туберкулез; полиальдегиддекстран

Полный текст:

PDF

Ссылки


В. А. Шкурупий, А. В. Троицкий, Н. Г. Лузгина, О. В. Потапова, Патент РФ 2372914 (2009).

В. А. Шкурупий, Н. Г. Лузгина, А. В. Троицкий, Патент РФ 2430730 (2011).

В. А. Шкурупий, Ю. Н. Курунов, Н. Н. Яковченко и др., Объединенная сессия СОРАН, СО РАМН «Новые технологии в медицине», Тез. докладов, Новосибирск (2000).

В. С. Медведев, А. А. Старостенко, А. В. Троицкий и др., Эксперим. и клин. фармакол., № 2, 70 – 73 (2016).

R. J. Preston, B. J. Dean, S. Galloway, et al., Mutation Res., 189, 157 – 165 (1987).

А. Д. Дурнев, Ю. А. Ревазова, Определение мутагенности химических соединений (генетический скрининг) на лабораторных мышах (методические указания), Медицина, Москва (1977), с. 12.

А. Д. Дурнев, Ю. А. Ревазова, Метод учета хромосомных аберраций как биологический индикатор влияния факторов внешней среды на человека (методические рекомендации), Медицина, Москва (1974), с. 18.

C. T. Miller, C. I. Neutel, R. C. Nairetal., J. Chronic. Dis., 31, 51 – 56 (1978).


Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Bookmark and Share


Наши партнеры:

      
   

 

Наши издания:
Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы», 
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.		Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6

Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»

Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18

© Издательский дом «Фолиум», 1993–2017

 