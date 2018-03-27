Сравнительная оценка влияния мексидола, тикотовой кислоты и соединения ATACL (4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричная кислота) на вазодилатирующую функцию эндотелия сосудов головного мозга крыс на фоне его ишемического повреждения
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-2-21-24
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