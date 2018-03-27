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Сравнительная оценка влияния мексидола, тикотовой кислоты и соединения ATACL (4-гидрокси-3,5-дитретбутил коричная кислота) на вазодилатирующую функцию эндотелия сосудов головного мозга крыс на фоне его ишемического повреждения

Андрей Владиславович Воронков, Дмитрий Игоревич Поздняков

Аннотация


Установлено, что в результате окклюзии правой средней мозговой артерии крыс наблюдается ухудшение вазодилатационной функции эндотелия мозговых сосудов, выражаемое в сниженном сосудистом ответе на внутривенное введение ацетилхолина в 2,9 раза и на введение L-NAME — в 2,02 (p < 0,05) раза (относительно ложнооперированных крыс) и развитием феномена «L-аргининового парадокса». Профилактическое пероральное применение мексидола и тиоктовой кислоты восстанавливало изучаемую функцию эндотелия, в то время как пероральное введение ATACL оказало еще более выраженный эндотелиопротекторный эффект, что нашло отражение в увеличении скорости локального мозгового кровотока на фоне введения ацетилхолина на 32,9 % (p < 0,01) от ее исходного уровня, на фоне L-аргинина — на 13,8 %. Результаты проведенного исследования показали, что все изучаемые соединения способствуют сохранению вазодилатирующей функции эндотелия на фоне фокальной ишемии головного мозга. При этом по величине возрастания данного вида фармакологической активности, изучаемые соединения можно расположить в следующем порядке: ATACL > тиоктовая кислота > мексидол.

Ключевые слова


эндотелий; ишемия головного мозга; эндотелиопротекторы; мексидол; тиоктовая кислота; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-2-21-24

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