Влияние агонистов D 1 - и D 2 -типов дофаминовых рецепторов на тревожное поведение и уровень половых гормонов у гонадэктомированных самцов

Ю. О. Федотова, Ю. В. Свиряев

Аннотация

Изучено влияние хронического введения SKF-38393 (0,1 мг/кг внутрибрюшинно) и квинпирола (0,1 мг/кг внутрибрюшинно), а также комбинации этих веществ с тестостерона пропионатом в низкой дозе (0,5 мг/кг подкожно) в течение 14 дней на тревожное поведение у интактных и гонадэктомированных (ГЭ) крыс в тесте приподнятый «крестообразный» лабиринт. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что хроническое введение квинпирола оказывает анксиолитическое действие и корректирует уровень половых гормонов у ГЭ самцов.