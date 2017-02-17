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Влияние агонистов D1- и D2-типов дофаминовых рецепторов на тревожное поведение и уровень половых гормонов у гонадэктомированных самцов
Аннотация
Изучено влияние хронического введения SKF-38393 (0,1 мг/кг внутрибрюшинно) и квинпирола (0,1 мг/кг внутрибрюшинно), а также комбинации этих веществ с тестостерона пропионатом в низкой дозе (0,5 мг/кг подкожно) в течение 14 дней на тревожное поведение у интактных и гонадэктомированных (ГЭ) крыс в тесте приподнятый «крестообразный» лабиринт. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что хроническое введение квинпирола оказывает анксиолитическое действие и корректирует уровень половых гормонов у ГЭ самцов.
Ключевые слова
SKF-38393; квинпирол; тревожность; поведение; андрогены
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