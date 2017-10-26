Влияние флавоноидсодержащего экстракта аврана лекарственного (Gratiola officinalis L.) на интенсивность процессов перекисного окисления и содержание витамина E у крыс с перевитым раком печени PC-1

Е. Д. Гольдберг, Т. Г. Разина, Е. П. Зуева и др., Растения в комплексной терапии опухолей, Издательство РАМН, Москва (2008).

Е. В. Долгодилина, Т. А. Кукулянская, Труды БГУ, 4(1), 149 – 153 (2009).

М. Н. Курчатова, Н. А. Дурнова, Г. А. Афанасьева и др., Эксперим. и клин. фармакол., 78(7), 36 – 40 (2015).

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов, Н. Д. Бунатян, А. Н. Васильев (ред.), Гриф и К, Москва (2012).

Н. А. Наволокин, Н. В. Полуконова, Г. Н. Маслякова и др., Саратовский научно-мед. ж., 9(2), 213 – 220 (2013).

Н. А. Наволокин, А. В. Полуконова, О. А. Бибикова и др., Фундам. исслед., № 10 – 7, 1369 – 1374 (2014).

Н. А. Наволокин, В. В. Скворцова, Н. В. Полуконова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 78(4), 10 – 13 (2015).

Н. А. Наволокин, Д. А. Мудрак, С. А. Тычина, Н. В. Корчаков, Саратовский научно-мед. ж., 11(3), 328 – 332 (2015).

Н. В. Полуконова, Н. А. Дурнова, М. Н. Курчатова и др., Химия растит. сырья, № 4, 165 – 173 (2013).

Н. В. Полуконова, Н. А. Наволокин, С. В. Райкова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 78(1), 34 – 38 (2015).

Е. М. Трещалина, Противоопухолевая активность веществ природного происхождения, Издательство Практическая медицина, Москва (2005).

N. Tkachenko, A. Pravdin, G. Terentyuk, SPIE Proceedings, Vol. 9448, 94480P (2015); doi:10.1117/12.2179862.

N. V. Tkachenko, E. V. Bykova, A. B. Pravdin, Proc. SPIE, Vol. 9917, 99170L (2016); doi:10.1117/12.2228291.

N. V. Polukonova, M. N. Kurchatova, N. A. Navolokin, et al., Rus. Open Med. J., 3(3), 304 (2014).

D. Chang, F. Fang, Y. S. Zhao, H. Z. Pan, Biomed. Environ. Sci., 21(4), 286 – 289 (2008).

M. L. Looi, M. Dali, A. Z. Hatta, et al., Eur. J. Cancer Prev., 17(6), 555 – 560 (2008).