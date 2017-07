Активность афобазола на экспериментальных моделях болезни Паркинсона

Т. А. Воронина, Е. А. Вальдман, Л. Н. Неробкова, И. Г. Капица, Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Часть первая, Гриф и К, Москва (2012), сс. 219 – 234.

Т. А. Зенина, И. В. Гавриш, Д. С. Мелкумян, Т. С. Середенина, Бюл. эксперим. биол. и мед., 40(8), 161 – 163 (2005).

J. E. Bermack, G. Debonnel, J. Pharmacol. Sci., 97(3), 317 – 336 (2005).

S. Duty, P. Jenner, Br. J. Pharmacol., № 164, 1357 – 1391 (2011).

V. Francardo, F. Bez, T. Wieloch, et al., Brain, 137(7), 1998 – 2014 (2014).

N. H. Greig, D. Tweedie, L. Rachmany, et al., Alzheimers Dement., 10(1), 62 – 75 (2014).

T. Hayashi, T. P. Su, Cell, № 131, 596 – 610 (2007).

T. Hayashi, S. M. Stahl, Drugs Future, 34(29), 137 – 146 (2009).

M. Ishikawa, K. Hashimoto, J. Receptor, Ligand Channel Res., № 3, 25 – 36 (2010).

Z. Z. Khaing, S. A. Geissler, T. Schallert, C. E. Schmidt, J. Vis. Exp., № 79, e50955, 1 – 6 (2013). http://www.jove.com/video/50955.

T. Maurice, T. P. Su, Pharmacol. Ther., № 124, 195 – 206 (2009).

P. K. Sonsalla, R. E. Heikkila, Eur. J. Pharmacol., 129(3), 339 – 345 (1986).

S. R. Subramaniam, M-F. Chesselet, Prog. Neurobiol., № 106 – 107, 17 – 32 (2013).

M. G. Tansey, M. S. Goldberg, Neurobiol. Dis., 37(3), 510 – 518 (2010).

N. N. Zolotov, G. A. Nazarova, K. N. Koliasnikova, 4th International Interdisciplinary Conference on «Modern problems in systemic regulation of physiological functions», Moscow (2015), pp. 269 – 271.