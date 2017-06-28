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Церебропротекторное действие калиевой соли N-(4-ацетоксибензоил)глицина у крыс

Е. В. Волотова, Д. В. Верхоляк, Д. В. Куркин, Д. А. Бакулин, А. К. Брель, С. В. Лисина, Ю. Н. Будаева, И. Н. Тюренков

Аннотация


При моделировании необратимой двусторонней окклюзии общих сонных артерий у крыс калиевая соль N-(4-ацетоксибензоил)глицина (соединение C40) оказала выраженное протекторное действие, увеличивая число выживших животных на 52 %, уменьшая у них неврологические отклонения, когнитивный дефицит, повышая уровень кровотока в проекции средней мозговой артерии на 77,5 % по сравнению с контролем, уменьшая отек головного мозга (p < 0,05).

Ключевые слова


4-гидроксибензойная кислота; глицин; ишемия головного мозга; нарушения мозгового кровообращения, крысы

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