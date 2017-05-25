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ГАМКА-рецепторные механизмы противоишемического цереброваскулярного эффекта S-амлодипина никотината

Г. А. Ким, Т. С. Ганьшина, Е. В. Васильева, Г. И. Ковалёв, Е. В. Курза, Д. В. Масленников, М. В. Покровский, Р. С. Мирзоян

Аннотация


В опытах на крысах с регистрацией локального кровотока в коре большого мозга с помощью лазерного допплеровского флоуметра установлено, что амлодипина бесилат в меньшей степени, чем S-амлодипина никотинат, усиливает кровоснабжение мозга, подвергнутого глобальной преходящей ишемии. Показано, что специфический блокатор ГАМКА-рецепторов бикукуллин устраняет сосудорасширяющий эффект S-амлодипина никотината в условиях ишемии мозга, что указывает на ГАМК-ергический механизм этого эффекта. Результаты радиолигандного анализа in vitro указывают на непосредственное взаимодействие S-амлодипина никотината и, в меньшей степени, амлодипина бесилата с ГАМКА-рецепторами мозга. Нимодипин и амлодипина основание подобным свойством не обладают. Следовательно, S-амлодипина никотинат, наряду с влиянием на кальциевые каналы, воздействует на ГАМКА-рецепторы.

Ключевые слова


S-амлодипина никотинат; амлодипина бесилат; амлодипина основание; нимодипин; мозговое кровообращение; глобальная преходящая ишемия мозга; бикукуллин; ГАМКА-рецепторы; крысы

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