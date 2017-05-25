Т. С. Ганьшина, Г. А. Ким, А. В. Гнездилова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 77(9), 3 – 7 (2014).

А. В. Гнездилова, Т. С. Ганьшина, Р. С. Мирзоян, Эксперим. и клин. фармакол., 73(10), 11 – 13 (2010).

Д. В. Масленников, Т. С. Ганьшина, О. Н. Олейникова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 75(4), 13 – 16 (2012).

Р. С. Мирзоян, Эксперим. и клин. фармакол., 66(2), 53 – 56 (2003).

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, А. В. Гнездилова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 78(1), 16 – 20 (2015).

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, Н. А. Хайлов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 77(3), 3 – 8 (2014).

Р. С. Мирзоян, М.Б. Плотников, Т. С. Ганьшина и др., Методические рекомендации по доклиническому изучению лекарственных средств для лечения нарушений мозгового кровообращения и мигрени. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Часть первая., Гриф и К, Москва (2012), сс. 480 – 487.

И. В. Силкина, Т. С. Ганьшина, С. Б. Середенин, Р. С. Мирзоян, Эксперим. и клин. фармакол., 68(1), 20 – 24 (2005).

J. Hawkinson, M. Acosta-Burruel, C. Kimbrough, et al., Eur. J. Pharmacol., 304(1 – 3), 141 – 146 (1996).

Y. Ito, T. Koshiba, M. Doi, et al., Synapse, 10(4), 326 – 333 (1998).

R. S. Mirzoyan, T. S. Gan’shina, D. V. Maslennikov, et al., BioMed. Res. Intern., doi: 10.1155/2014/586501 (2014).