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Исследование гепатопротекторного действия володушки экстракта сухого

В. В. Бортникова, Л. В. Крепкова, М. А. Джавахян, П. Г. Мизина

Аннотация


Изучение володушки золотистой (Bupleurum aureum Fisch. seu longifolium L.) экстракта сухого на крысах с экспериментальной моделью острой интоксикации сулемой показало, что исследуемый экстракт обладает гепатопротекторным действием в дозах 10 и 100 мг/кг. По степени выраженности гепатозащитного действия на указанной модели патологии печени володушки экстракт сухой в дозе 10 мг/кг несколько превосходил карсил, наиболее широко применяющийся в настоящее время в медицинской практике гепатопротектор.

Ключевые слова


володушки экстракт сухой; карсил; модель острой сулемовой интоксикации; крысы; гепатопротекторное действие

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