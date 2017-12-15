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Аминокислотосодержащие производные диметилацетамида обладают местноанестезирующей активностью

О. В. Василькина, Е. В. Блинова, С. Я. Скачилова, Е. А. Зайцева, В. В. Яснецов, Д. С. Блинов, Е. В. Шилова

Аннотация


На модели терминальной анестезии роговицы глаза кролика установлено, что третичные производные диметилацетамида с L-глутаминовой (ЛХТ-3-00) кислотой в концентрации 2 % и N-ацетил-L-глутаминовой (ЛХТ-4-00) кислотой в диапазоне концентраций от 0,5 до 2 % превосходят структурный предшественник лидокаин в аналогичных концентрациях по глубине на 57,2 и 104,1 % (p = 0,018) и длительности на 9,6 и 27,2 % (p = 0,003) местноанестезирующего действия, соответственно, но уступают тетракаину. Соединения менее токсичны, чем лидокаин в среднем на 27 % и тетракаин в среднем в 7,5 раз при подкожном введении мышам, не вызывают местного раздражающего эффекта и обладают большей широтой терапевтического действия.

Ключевые слова


производные диметилацетамида; лидокаин; острая токсичность; местноанестезирующая активность; терминальная анестезия; длительность эффекта; роговица; кролик.

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