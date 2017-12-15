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Антидепрессивные свойства гидразида 2-[1,3-диметил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусной кислоты

Л. А. Валеева, Г. Г. Давлятова, Ф. А. Халиуллин

Аннотация


В тестах «подвешивание за хвост» и «принудительное плавание» изучена антидепрессивная активность гидразида 2-[1,3-диметил-7-(тиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусной кислоты с лабораторным шифром 4.112. Активность вещества 4.112 исследована в дозах от 0,97 до 35 мг/кг. Показано, что после однократного внутрибрюшинного введения 4.112 не влияет на время иммобилизации мышей, однако снижает индекс депрессивности (ИД) в широком диапазоне доз. Наиболее выраженное антидепрессивное действие соединение 4.112 проявляет в дозе 5,4 мг/кг, снижая ИД на 61 % по сравнению с контролем. В тесте «открытое поле» установлено, что 4.112 в изученных дозах не оказывает ни психостимулирующего, ни психоседативного действия, что подтверждает наличие антидепрессивных свойств у 4.112. При изучении токсичности определена принадлежность соединения 4.112 к классу малотоксичных соединений.

Ключевые слова


гидразиды ксантинилтиоуксусных кислот; антидепрессивная активность; мыши

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