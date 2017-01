Антиоксидантные и цитопротекторные свойства генистеина — изофлавоноида с эстрогенной активностью

Е. Н. Карева, О. М. Олейникова, В. О. Панов и др., Вестник РАМН, № 2, 48 – 59 (2012).

Е. Н. Карева, С. А. Федореев, Н. Л. Шимановский, Междунар. мед. ж., № 1, 95 – 100 (2012).

Д. Б. Корман, Практ. онкол., 12(2), 76 – 84 (2011).

Е. И. Кочетова, П. А. Бакумов, Е. Н. Ковальская, Е. А. Зернюкова, Лекарственный вестник, 3(51), 27 – 30 (2013).

В. С. Роговский, А. И. Матюшин, Н. Л. Шимановский и др., Эксперим. и клин. фармакол., 73(9), 39 – 42 (2010).

Т. А. Федотчева, А. Г. Круглов, В. В. Теплова и др., Биофизика, 57(6), 1014 – 1019 (2012).

Т. А. Федотчева, А. Г. Акопджанов, Н. Л. Шимановский и др., Биофизика, 59(5), 902 – 906 (2014).

Т. А. Федотчева, К. Е. Широких, А. И. Матюшин и др., Биофизика, 59(5), 902 – 906 (2015).

C. B. Avci, Contemp. Oncol. (Pozn), 19(1), 32 – 35 (2014).

N. Behloul, G. Wu, Eur. J. Pharmacol., 698(1 – 3), 31 – 38 (2013).

J. N. Choi, D. Kim, H. K. Choi, et al., J. Microbiol. Biotechnnol., 19(11), 1348 – 1354 (2009).

A. Dagdemir, J. Durif, M. Ngollo, et al., Epigenomics, 5(1), 51 – 63 (2013).

N. I. Fedotcheva, V. V. Teplova, T. A. Fedotcheva, et al., Biochem. Pharm., 78(8), 1060 – 1068 (2009).

M. Maggiolini, A. Vivacqua, G. Fasanella, et al., J. Biol. Chem., 279(26), 27008 – 27016 (2004).

D. G. Pons, M. Nadal-Serrano, M. Torrens-Mas, et al., J. Cell. Biochem., 117(1), 218 – 229 (2016).

Re. Roberta, N. Pellegrini, A. Proteggente, et al., Free Rad. Biol. Med., 26(9/10), 1231 – 1237 (1999).

A. Rusin, J. Zawisza-Puchalk, K. Kujawa, et al., Bioorg. Med. Chem., № 19(1), 295 – 305 (2011).

O. Sharaf el Dein, C. Gallerne, C. Brenner, et al., Biochem. Pharmacol., 83(9), 1172 – 1182 (2012).

C. Spoerlein, K. Mahal, H. Schmidt, et al., J. Inorg. Biochem., № 127, 107 – 115 (2013).

A. Uifălean, S. Schneider, C. Ionescu, et al., Molecules, 21(13), 1 – 17 (2015).

L. Varinska, P. Gal, G. Mojzisova, L. Mirossay, Int. J. Mol. Sci., 16(5), 11728 (2015).

P. Xi, S. Zhang, Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi., 29(7), 638 – 641 (2015).

Q. Xie, Q. Bai, L. Y. Zou, et al., Gene Chrom. Canc., 53(5), 422 – 431 (2014).

H. Zhang, G. Liu, X. Zeng, et al., Int. J. Nanomedicine, № 10, 2461 – 2473 (2015).