Влияние экстракта Calendula officinalis на антиоксидантный и энергетический статус печени при экспериментальном гепатите

А. А. Торопова, Н. С. Бадмаев, Я. Г. Разуваева, С. М. Николаев, З. Г. Самбуева, А. Ю. Ерентуева

Аннотация

Проведено исследование гепатопротекторных свойств экстракта сухого Calendula officinalis L. на экспериментальной модели острого токсического гепатита, вызванного введением четыреххлористого углерода. Показано, что экстракт C. officinalis при внутрижелудочном введении в дозе 100 мг/кг в течение 13 дней снижает выраженность окислительного стресса, повышая активность каталазы, супероксиддисмутазы и содержание восстановленного глутатиона. Исследуемое фитосредство способствует увеличению активности глутатионпероксидазы на 15 % (p ≤ 0,05) и глутатионредуктазы на 39 % в ткани печени крыс относительно контроля (p ≤ 0,05), а также снижает содержание малонового диальдегида на 28 % (p ≤ 0,05). Установлено, что экстракт C. officinalis положительно влияет на энергетический обмен в гепатоцитах, что отражается на повышении содержания АТФ на 28 % (p ≤ 0,05), снижении содержания лактата на 31 % (p ≤ 0,05) и нормализации соотношения лактат/пируват в ткани печени крыс с экпериментальным токсическим гепатитом. Полученные результаты позволяют рекомендовать экстракт сухой C. officinalis для дальнейших исследований в качестве перспективного растительного гепатопротекторного средства.