Модуляция продукции, транспорта и рецепции лактата клетками нейроваскулярной единицы головного мозга in vitro

Е. Д. Хилажева, Е. Б. Бойцова, Е. А. Пожиленкова и др., Цитология, 57(10), 710 – 713 (2015).

L. F. Barros, A. San Martyn, T. Sotelo-Hitschfeld, et al., Front. Cell Neurosci., № 7, 27 (2013).

A. Boroujerdi, J. V. Welser-Alves, R. Milner, Angiogenesis, 18(3), 255 – 264 (2015).

K. Cohen-Kashi-Malina, I. Cooper, V. I. Teichber, J. Cereb. Blood Flow Metab., 32(1), 177 – 189 (2012).

K. De Bock, M. Georgiadou, P. Carmeliet, Cell Metab., 18(5), 634 – 647 (2013).

A. Karagiannis, S. Sy1antyev, A. Hadjihambi, et al., J. Cerebr. Blood Flow Metab., 36(7), 1202 – 1211 (2016).

S. Kasparov, Cell Metab., 23(1), 1 – 2 (2016).

K. H. Lauritzen, C. Mor1and, M. Puchades, et al., Cereb. Cortex., 24(10), 2784 – 2795 (2014).

J. R. Merchan, K. Kovács, J. W. Railsback, et al., PLoS One, 5(10), e13699 (2010).

A. V. Morgun, V. A. Ruzaeva, E. B. Boitsova, et al., Eksp. Klin. Farmakol., 78(12), 41 – 50 (2015); А. В. Моргун, В. А. Рузаева, Е. Б. Бойцова, Эксперим. и клин. фармакол., 78(12), 41 – 50 (2015).

L. Pellerin, P. J. Magistretti, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 91(22), 10625 – 10629 (1994).

W. C. Risher, C. Eroglu, Matrix Biol., 31(3), 170 – 177 (2012).

C. L. Ro1and, T. Arumugam, D. Deng, et al., Cancer Res., 74(18), 5301 – 5010 (2014).

A. B. Salmina, N. V. Kuvacheva, A. V. Morgun, et al., Int. J. Biochem. Cell Biol., № 64, 174 – 184 (2015).

P. Sonveaux, T. Copetti, C. J. De Saedeleer, et al., PLoS One, 7(3), e33418 (2012).

G. L. Suidan, A. Brill, S. F. De Meyer, et al., Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 33(9), 2112 – 2120 (2013).