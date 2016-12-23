Повышение эффективности прегравидарной подготовки супружеских пар с риском невынашивания беременности
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Ссылки
А. А. Артифексова, Автореф. дис. д-ра мед. наук, Казань (2000).
С. Р. Беломестнов, Автореф. дис. к-та.мед.наук., Екатеринбург (2006).
О. А. Воробьева, О. А. Леонтьева, В. С. Корсак, Цитология, № 12, 1248 – 1254 (1996).
Е. Ф. Кира, Ю. В. Цвелев, В. Ф. Беженарь, И. В. Берлев, Невынашивание беременности, Санкт-Петербург (1999).
М. Я. Малахова, Метод регистрации эндогенной интоксикации, СПбМАПО, Санкт-Петербург (1995).
Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун, Клиническая оценка результатов лабораторных исследований, Медицина, Москва (2006).
Реамберин: клинические и экспериментальные исследования, В. Г. Белова (ред.), Тактик-Студио, Санкт-Петербург (2013).
Руководство ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека, 5 изд., Москва (2012).
О. Ф. Серова, М. В. Федорова, А. Б. Полетаев, А. П. Милованов, Роль медикаментозной терапии в прегравидарной подготовке женщин с невынашиванием беременности, МОНИИАГ, Москва (2000).
В. М. Сидельникова, Привычная потеря беременности, Триада-Х, Москва (2002).
В. М. Сидельникова, Привычная потеря беременности, Триада-Х, Москва (2005).
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Наши партнеры:
Наши издания:
Химико-фармацевтический журнал
Биофармацевтический журнал
Безопасность и риск фармакотерапии
БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение
Ведомости НЦЭСМП
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2016
Адpеc pедакции:
125315 Моcква, ул. Балтийcкая, 8,
НИИ фаpмакологии им. В. В. Закусова PАМН,
Pедакция жуpнала “Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология”
Телефоны:
+7(499)258-08-28 доб. 18, +7(499)248-6575