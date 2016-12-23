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Повышение эффективности прегравидарной подготовки супружеских пар с риском невынашивания беременности

Г. Б. Мальгина, С. Р. Беломестнов

Аннотация


Целью исследования стало выявление клинико-лабораторных особенностей состояния здоровья пар с невынашиванием беременности и их коррекция с помощью включения в комплекс преконцепционной терапии препарата реамберин. Проведен анализ результатов наблюдения и обследования 196 супружеских пар. На первом этапе изучалось влияние провоцирующих факторов на невынашивание беременности в первом триместре, в частности, наличие и выраженность хронической неспецифический интоксикации. Пациенты были разделены на группы: первую (основную, 40 супружеских пар), в которой беременность осложнилась развитием угрозы прерывания в первом триместре, и вторую (сравнения, 74 супружеские пары), в которой после произошедшего выкидыша в первом триместре была проведена комплексная преконцепционная терапия. В качестве контроля обследовано 82 пары с нормально протекающей беременностью в первом триместре. На втором этапе изучена эффективность включения в схемы терапии реамберина. Для этого пациенты второй (сравнения) группы были разделены на подгруппы: пациенты подгруппы I (50 человек) получали реамберин: внутривенно, капельно, 1 раз в сутки 400 мл со скоростью 60 – 70 кап/мин., курс 10 дней, 24 пациента подгруппы II получили лечение по общепринятым схемам (рекомендации по режиму жизни и питанию, психологическая помощь, поливитамины в профилактических дозах). Анализ полученных данных выявил наличие у пациентов основной группы и группы сравнения признаков хронической неспецифической интоксикации: повышенный уровень промежуточных продуктов метаболизма и осмотического состояния плазмы и нарушения со стороны гепатобиллиарной системы: гипербилирубинемию, повышение уровня трансаминаз, мочевины, креатинина и др. Кроме того, у большинства пациентов отмечены изменения спермограмм: астенозооспермия у (75,9 ± 7,9) % и тератозооспермия у (69 ± 8,6) % на фоне андрогенной недостаточности относительного характера, и бактероспермию у (26,7 ± 8,1) % пациентов из пар, где беременность пациенток осложнилась развитием угрозы прерывания в первом триместре и у (34,3 ± 5,8) % пациентов из пар, получивших реабилитационное лечение после произошедшего выкидыша в первом триместре. Включение реамберина в схему комплексного предконцепционного лечения партнеров из пар с проблемами невынашивания повысило эффективность терапии, что выражалось в уменьшении признаков интоксикации в среднем на 21 % (p = 0,017), положительной динамики основных показателей спермограмм и улучшении общего состояния, что привело, в свою очередь, к повышению вероятности наступления и сохранения беременности.

Ключевые слова


невынашивание беременности; реамберин; лечение; мужской факто

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