Анальгетическая активность пептида природного происхождения, специфически связывающегося с пуриновыми рецепторами (P2X3)
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-3-12-14
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