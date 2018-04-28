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Анальгетическая активность пептида природного происхождения, специфически связывающегося с пуриновыми рецепторами (P2X3)

Ю. А. Паликова, Т. Ю. Жармухамедова, В. А. Паликов, О. Н. Хохлова, Г. А. Осипова, Я. А. Андреев, Ю. А. Логашина, С. А. Козлов, А. Н. Яворский, А. Н. Мурашев, Игорь А. Дьяченко

Аннотация

Представлены результаты исследования обезболивающей активности рекомбинантного природного пептида РТ1, специфически связывающегося с P2X3-рецепторами. В тесте гиперчувствительности, спровоцированной полным адъювантом Фрейнда, показана выраженная обезболивающая активность пептида РТ1 на мышах CD-1 после однократного внутривенного введения в диапазоне доз от 0,01 до 1 мг/кг.



Ключевые слова

P2X3; природные пептиды; in vivo модели; обезболивающая активность; мыши



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