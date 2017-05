Новое противомигреневое средство с антисеротониновой, цереброваскулярной и анксиолитической активностью

А. В. Амелин, Ю. Д. Игнатов, А. А. Скоромец, Мигрень (патогенез, клиника, лечение), СПб медицинское издательство, Санкт-Петербург (2001).

Т. А. Воронина, С. Б. Середенин, М. А. Яркова, М. В. Воронин, Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Часть первая, Гриф и К, Москва (2012) сс. 264 – 275.

Т. С. Ганьшина, А. А. Горбунов, А. В. Гнездилова и др., Хим. фарм. журн., 50(1), 19 – 23 (2016), Pharm. Chem. J., 50(1), 19 – 23 (2016).

А. А. Горбунов, Т. С. Ганьшина, Р. С. Мирзоян, Эксперим. и клин. фармакол., 73(9), 13 – 16 (2010).

В. П. Жердев, Г. Б. Колыванов, А. А. Литвин и др., Фармакокинетика и фармакодинамика, № 3, 21 – 25 (2016).

Р. С. Мирзоян, М. Б. Плотников, Т. С. Ганьшина и др., Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Часть первая, Гриф и К, Москва (2012) сс. 480 – 487.

Р. С. Мирзоян, С. Б. Середенин, Т. С. Ганьшина и др., Эксперим. и клин.фармакол., 61(2), 28 – 31 (1998).

А. Ю. Соколов, О. А. Любашина, С. С. Пантелеев, Нейрохимия, 2, 104 – 112 (2011).

G. Casucci, V. Villani, F. Frediani, Neurol. Sci., 29, 123 – 126 (2008).

J. A. Charles, Headache: The Journal of Head and Face Pain, 51(10), 1550 – 1551 (2011).

W. Dent, B. Stelzhammer, M. Meindl, et al., Headache, 51(10), 1483 – 1492 (2011). DOI: 10.1111/j.1526-4610.2011.

S. Diamond (Editor in Chief), Head ache and migraine biology and management, AcademicPress, Elsevier (2015).

M. A. Moskowitz, Funct. Neurol., 22, 133 – 136 (2007).

T. Muller, L. Lohse, Clin. Neuropharmacol., 34(6), 206 – 209 (2011).

A. Panconesi, R. Sicuteri, Cefalalgia, 17, 3 – 14 (1997).

S. Pellow, P. Chopin, S. E. File, M. Briley, J. Neurosci. Methods., 14(3), 149 – 67 (1985).

A. Pezzini, E. Del Zotto, A. Giossi, et al., Stroke Res. Treatment, 9(2010), doi:10.4061/2011/304921.

P. M. Rist, J. E. Buring, C. S. Kase, et al., Circulation, 122(24), 2551 – 2557 (2010).

S. J. Tepper, A. M. Rapoport, F. D. Sheftell, Arch Neurol., 59, 1084 – 1088 (2002).