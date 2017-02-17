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Эффективность иммуномодулирующей терапии сопровождения больных запущенным туберкулёзом лёгких

В. М. Коломиец, Н. В. Рублева, В. И. Коломиец

Аннотация


Исследована безопасность и эффективность применения препарата циклоферон при иммуномодулирующей терапии сопровождения у пациентов с запущенными формами туберкулёза лёгких. Наблюдали 176 пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких. Больные первой группы (n = 56), кроме этиотропной терапии и комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий (КЛРМ), получали препарат циклоферон, второй группы (n = 60) – препарат «Омега-3», третьей группы (n = 30) – этиотропную терапию, а также КЛРМ без применения циклоферона и ОМ-3, а четвертой группы (n = 30) – только этиотропную терапию. Приверженность лечению больных туберкулёзом определяли (количественно) по авторской методике. Использование циклоферона позволило добиться прекращения и сократить сроки бактериовыделения возбудителя (в том числе МЛУ-МБТ) у (94,1 ± 3,3) % больных. Возможно, выраженный эффект паллиативной терапии циклофероном обусловлен как его прямым иммунопротективным действием, так и опосредованным – за счёт улучшения общего состояния пациента и повышения его приверженности к лечению.

Ключевые слова


туберкулез; приверженность лечению; иммуномодуляторы; циклоферон

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