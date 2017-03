Экспериментальные модели патологии печени

Н. Х. Абдуллаев, Х. Я. Каримов, Печень при интоксикации гепатотропными ядами, Медицина УзССР, Ташкент (1989).

Э. К. Айламазян, Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике, НГМА, Н. Новгород (1997).

Акушерство: национальное руководство, Э. К. Айламазян, В. И. Кулаков, В. Е. Радзинский, Г. М. Савельева (ред.), ГЭОТАР-Медиа, Москва (2011).

И. Н. Алексеева, Н. В. Макогон, С. И. Павлович и др., Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол., 20(1), 38 – 43 (2010).

Н. В. Бивалькевич, Ю. К. Денисенко, Т. П. Новгородцева, Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол., 4, 39 – 45 (2015).

Г. А. Бояринов, В. П. Смирнов, Я. В. Кауров и др., Патент РФ № 94026117 / 27.08.1996.

А. Г. Ванчикова, Автореф. дис. канд. мед. наук, Улан-Удэ (2014).

А. И. Венгеровский, А. С. Саратиков, Эксперим. и клин. фармакол., 51(1), 89 – 93 (1988).

А. И. Венгеровский, И. В. Маркова, А. С. Саратиков, Ведомости фармакол. комитета, 2, 9 – 12 (1999).

В. И. Демидов, О. А. Назаренко, Е. Ю. Егорова и др., Фарматека, 2, 85 – 90 (2011).

П. Ф. Забродский, Б. И. Древко, В. Г. Мандыч. и др., Эксперим. и клин. фармакол., 71(1), 42 – 44 (2008).

М. С. Клишевич, М. С. Черканова, И. А. Гончарова и др., Сиб. научн. мед. ж., 28(2), 39 – 45 (2008).

В. М. Логинова, Ф. В. Тузиков, Н. А. Тузикова, Т. А. Короленко, Бюл. эксперим. биол и мед., 155(2), 284 – 287 (2013).

Р. А. Мухамадияров, Н. Л. Воронцова, Ю. А. Кудрявцева и др., Комплексные проблемы сердечно-сосуд. заболев., 2, 12 – 16 (2012).

Патофизиология, учебник в 2 томах, В. В. Новицкий, Е. Д. Гольдберг, О. И. Уразова (ред.), Т. 2, ГЭОТАР-Медиа, Москва (2009).

М. А. Петросян, Н. В. Жесткова, Н. Н. Балашова и др., Способ моделирования острого жирового гепатоза беременных, Заявка № 2015145039 / 14(069327) от 20.10.2015, решение о выдаче патента на изобретение от 03.11.2016.

Т. Е. Полунина, Трудный пациент, 11(4), 15 – 21 (2013).

З. Т. Радловская, Ю. И. Губский, М. В. Коваль, Л. В. Тиунова и др., Патент РФ № 1767516 / 07.10.92, Бюл. изобрет., № 37 (1971).

В. С. Рудаков, С. Э. Восканян, И. И. Еремин, Р. В. Деев, Рос. мед.-биол. вестник им. академика И. П. Павлова, 4, 138 – 143 (2015).

Н. П. Сугробова, Р. С. Медведник, Л. В. Ефимова и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 11, 504 – 506 (1992).

М. А. Хильчук, Е. Е. Есауленко, И. М. Быков, Совр. проблемы науки и образов., 1, 567 – 573 (2013).

М. М. Шехтман, Г. М. Игнатьева, К. А. Мартынов, Пособие для врачей: Дифференциальный диагноз желтух, МЗ РФ, Москва (2000).

B. Bhushan, C. Walesky, M. Manley, et al., Am. J. Pathol., 184(11), 3013 – 3025 (2014).

A. J. Czaja, Advances Clin. Chem., 40, 127 – 164 (2005).

D. C. Davis, W. Z. Potter, D. J. Jollow, J. R. Mitchell, Life Sci, 14, 2099 – 2109 (1974).

M. T. Donato, A. Lahoz, J. V. Castell, M. J. Gomez-Lechon, Cur. Drug Metab., 9(1), 1 – 11 (2008).

M. T. Donato, R. Jover, M. J. Gomez-Lechon, Cur. Drug Metab., 14(9), 946 – 968 (2013).

K. Du, C. D. Williams, M. R. McGill, H. Jaeschke, Toxicol. Appl. Pharmacol., 281(1), 58 – 66 (2014).

P. Godoy, N. J. Hewitt, U. Albrecht, Arch. Toxicol., 87(8), 1315 – 1530 (2013).

E. Hashimoto, K. Tokushige, J. Ludwg, Hepatology Res., 45(1), 20 – 28 (2015).

J. E. Hay, Hepatology, 47(3), 1067 – 1076 (2008).

Y. Ito, E. R. Abril, N. W. Bethea, et al., Am. J. Physiol. Gastrointest Liver Physiol., 291(2), G211 – G218 (2006).

E. L. LeCluyse, E. Alexandre, Methods Mol. Biol., 640, 57 – 82 (2010).

C. Liedtke, C. Trautwein, Eur. J. Cell Biol., 91(6 – 7), 582 – 589 (2012).

M. Maes, M. Vinken, H. Jaeschke, Toxicol. Appl. Phsrmacol., 290, 86 – 97 (2016).

M. R. McGill, M. R. Sharpe, C. D. Williams, et al., J. Clin. Invest., 122, 1574 – 1583 (2012).

M. R. McGill, C. D. Williams, Y. Xie, et al., Toxicol. Appl. Pharmacol., 264(3), 387 – 394 (2012).

D. J. Miner, P. T. Kissinger, Biochem. Pharmacol., 28(22), 3285 – 3290 (1979).

E. A. Rodriguez-Garay, Annals Hepatol., 2(4), 150 – 158 (2003).

M. Satoh, N. Sawada, M. Mori, J. Trace Elements Experim. Med., 10(2), 73 – 79 (1997).

J. Seppen, K. Tada, R. Ottenhoff, et al., Hum. Gene Ther., 8(1), 27 – 36 (1997).

L. Shultz, F. Ishikawa, D. Greiner, Nat. Rev. Immunol., 7(2), 118 – 130 (2007).

J. Terblanche, R. Hickman, Dig. Dis. Sci., 36(6), 770 – 774 (1991).

M. J. Tunon, M. Alvarez, J. M. Culebras, J. Gonzalez-Gallego, World J. Gastroenterol., 15(25), 3086 – 3098 (2009).

Y. Xie, M. R. McGill, K. Dorko, et al., Toxicol. Appl. Pharmacol., 279(3), 266 – 274 (2014).