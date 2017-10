Взаимодействие лекарственных средств с этиловым спиртом

М. А. Пальцев, В. Г. Кукес, В. П. Фисенко (ред.), Молекулярные механизмы взаимодействия лекарственных средств, АстраФармСервис, Москва (2004).

Д. А. Харкевич, Фармакология, ГЭОТАР-Медиа, Москва (2013).

F. I. Cederbaum, Clin. Liver. Dis., 16(4), 667 – 685 (2012).

L-N. Chan, G. D. Anderson, Clin. Pharmacokinet., 53, 1115 – 1136 (2014).

Y. C. Chi, S-L. Lee, C. L. Lai, et al., Chem.-Biol. Interact., 258, 134 – 141 (2016).

A. G. Fraser, Clin. Pharmacokinet., 33(2), 79 – 90 (1997).

V. A. Gruber, P. M. Raineu, P. J. Lum, et al., J. Int. Assoc. Provid. AIDS Care, 12(6), 375 – 377 (2013).

J. A. Gudin, S. Mogali, J. D. Jones, et al., Postgrad. Med., 125(4), 115 – 130 (2013).

B. A. Johnson, C.ВSeneviratne,ВHandbook Clin. Neurol., 125, 543 – 559 (2014).

L. Lee, Y. P. Lee, M. L. Wu, et al., Biochem. Pharmacol., 95, 71 – 79 (2015).

H. Lennernas, Mol. Pharmaceut., 6(5), 1429 – 1440 (2009).

H. G. Maxwell, S. Dubois, B. Weaver, et al., Can. J. Public Health, 101(5), 235 – 245 (2010).