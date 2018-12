Способ профилактики метастатического поражения легких в эксперименте

Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина, Т. С. Кузьменко, Антистрессорные реакции и активационная терапия, ИМЕДИС, Москва (2012).

Г. К. Герасимова, О. С. Жукова, А. Ю. Барышников и др., Рос. биотер. ж., 12(4), 51 – 54 (2013).

Г. К. Герасимова, Н. П. Маркова, И. С. Голубева и др., Рос. биотер. ж., 13(1), 43 – 48 (2014).

К. В. Двадненко, Д. И. Водолажский, Б. В. Страдомский, Актуальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины, Материалы 4 международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону (2011), сс. 17 – 18.

О. И. Кит, Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева и др., Способ профилактики метастатического поражения лёгких в эксперименте, Патент РФ № 2546034 (2013).

О. И. Кит, Е. М. Франциянц, И. В. Каплиева и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 157(6), 745 – 747 (2014).

М. Б. Козлова, Е. М. Франциянц, Л. К. Трепитаки и др., Фунд. исслед., № 1, 1605 – 1610 (2015).

Ю. С. Сидоренко, Е. М. Франциянц, Л. Д. Ткаля, Патент РФ 2388064, Бюл. открыт., № 12 (2010).

П. С. Феоктистова, А. В. Загинайко, Е. Э. Симанович и др., Онкология, 1(3), 31 – 35 (2013).

M. Gago-Dominguez, J. E. Castelao, Critical Rev. Oncol. Hematol., 68, 107 – 114 (2008).

T. B. Hovgaard, T. Nymark, O. Skov, M. M. Petersen, Acta Oncol., Mar, 13, 1 – 9 (2017); doi: 10.1080/0284186X.2017.1299937.

S. D. Mitro, L. S. Rozek, P. Vatanasapt, et al., Iodine deficiency and thyroid cancer trends in three regions of Thailand, Aug; 43, 92 – 99, 1990 – 2009 (2016); doi: 10.1016/j.canep.2016.07.002. Epub 2016 Jul 13.

М. Riggio, М. С. Perrone, M. L. Polo, et al., Sci Rep., Mar; 13(7), Article №442444 (2017); doi: 10.1038/srep44244.

S. Zbigniew, Recent Pat. Endocr Metab Immune Drug Discov., 11(1), 39 – 42 (2017); doi: 10.2174/1872214811666170119110618, PMID: 28103777.