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Доклиническое изучение безопасности арники облиственной (Arnica foliosa Nutt.) экстракта сухого

Валентина Васильевна Бортникова, Любовь Вениаминовна Крепкова, Наталья Сергеевна Михеева, Марина Вячеславовна Боровкова

Аннотация


Проведено доклиническое изучение безопасности впервые полученного в ФГБНУ ВИЛАР арники облиственной экстракта сухого. Показана низкая токсичность экстракта, ЛД50 для крыс при однократном приеме внутрь — более 21,5 г/кг. В условиях длительного, в течение 90 дней, введения в желудок крысам-самцам и самкам изучаемый экстракт в дозе 1250 мг/кг (1/17 ЛД50 при введении в желудок крысам) вызывал увеличение количества тромбоцитов в периферической крови, укорочение протромбинового и АЧТВ времени, что свидетельствует о нарушении реологии крови и повышении риска ее внутрисосудистого свертывания. В испытанных дозах 100, 500 и 1250 мг/кг экстракт проявлял седативное действие. При длительном введении в желудок крысам-самцам в максимальной испытанной дозе экстракт арники вызывал гепато- и нефротоксичность, а также раздражал слизистую желудочно-кишечного тракта крыс. Сухой экстракт арники в дозе 100 мг/кг (10-кратная эффективная доза в эксперименте) стимулировал гуморальное звено иммунитета и не влиял на эффекторы клеточного иммунитета мышей линии СВА. Исследуемый экстракт в тестах общей системной и активной кожной анафилаксии и реакции гиперчувствительности «замедленного» типа не проявлял аллергизирующих свойств. При изучении репротоксичности сухой экстракт арники замедлял процесс окостенения хрящевых закладок костей плюсны 20-дневных плодов при введении крысам с 1 по 19 день беременности в дозе 1250 мг/кг и не влиял на генеративную функцию крыс-самцов и самок.

Ключевые слова


доклиническое токсикологическое исследование; арники облиственной экстракт сухой; внутрисосудистое свертывание крови; гепато- и нефротоксичность

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-5-28-35

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