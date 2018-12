Влияние комплекса лития цитрата, полиметилсилоксана, оксида алюминия на иммунную систему мышей при длительном внутрижелудочном введении

Ю. И. Бородин, Т. И. Дергачева, А. В. Шурлыгина и др., Депонированная рукопись № 505-в2004 (29.03.2004).

Е. Д. Гольдберг, А. М. Дыгай, В. П. Шахов, Методы культуры ткани в гематологии, Томск, (1992).

Иммунологические методы, Г. Фримель (ред.), Медицина, Москва, (1987).

В. И. Коненков, Ю. И. Бородин, О. П. Макарова и др., Бюл. эксперим. биол. и мед., 159(4), 486 – 489 (2015).

Л. Н. Рачковская, Т. В. Попова, А. А. Котлярова, XVII Международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований», Москва (2015), сс. 17 (8 – 4), 65 – 68.

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, Часть первая, Гриф и К, Москва (2013).

А. А. Тотолян, И. С. Фрейдлин, Клетки иммунной системы, т. 1 – 2, Наука, Санкт-Петербург (2000).

R. J. Baldessarini, Chemotherapy in Psychiatry: Pharmacologic Basis of Treatments for Major Mental Illness (3rd edition), Chapter 3, 89 – 154, Springer, New York, USA (2013).

A. Can, T. G. Schulze, T. D. Gould, Pharmacol. Biochem. Behav., 123, 3 – 16 (2014).

N. Maddu, P. B. Raghavendra, Immunopharmacol. Immunotoxicol., 37(2), 111 – 125 (2015).

G. S. Malhi, M. Tanious, P. Das, et al., CNS Drugs, 27(2), 135 – 153 (2013).

J. K. Rybakowski, CNS Drugs, 27(3), 165 – 173 (2013).

G. H. Vazquez, L. Tondo, J. Undurraga, R. J. Baldessarini, Int. J. Neuropsychopharmacol., 16(7), 1673 – 1685 (2013).