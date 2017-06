Эффективность и безопасность 12-недельного курса противовирусной терапии «3D» у пациентов с хроническим гепатитом С генотипа 1, как с циррозом печени, так и без него

С. Н. Бацких, Рос. ж. гастроэнторол., гепатол., колопроктол., № 4, 1 – 9 (2014).

Э. З. Бурневич, Е. Н. Никулкина, Клин. фармакол. и тер., № 2, 2 – 15 (2015).

А. В. Русакова, А. Д. Гусев, А. Н. Усков и др., Ж. инфектологии, 70(1), 91 – 99 (2015).

T. Asselah, J. Hepatol., 59(4), 885 – 888 (2013).

G. Borgia, I. Gentile, G. Fortunato, et al., Liver Int., 29(1), 248 – 252 (2009).

A. F. Carrion, J. Gutierrez, P. Martin, Expert. Opin. Pharmacother., 15(5), 711 – 716 (2014).

EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2015, J. Hepatol., 63, 199 – 236 (2015).

I. Gentile, F. Borgia, Cur. Med. Chem., 21(28), 3261 – 3270 (2014).

C. Hezode, H. Fontaine, C. Dorival, Hepatol., 59, 434 – 441 (2013).

C. Hézode, G. M. Hirschfield, W. Ghesquiere, et al., Gut, 64(6), 948 – 956 (2014).

Jordan J. Feld, Christophe Moreno, Roger Trinh, et al., 15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease, Berlin, Germany, 26 June (2015).

V. Martel — Laiferrier, Evid. Based Med., 20(1), 6 (2015).

J. P. Messina, I. Humphreys, A. Flaxman, et al., Hepatology, 61(1), 77 – 87 (2015).

J. G. McHutchison, E. J. Lawitz, M. L. Shiffman, N. Engl. J. Med., 361, 580 – 593 (2009).

J. M. Pawlotsky, Sem. Liver Dis., 4(1), 22 (2014).

S. Saab, S. C. Gordon, H. Park, et al, Aliment. Pharmacol. Ther., 40(6), 657 – 675 (2014).

S. Zeuzem, T. Berg, E. Gane, et al., Gastroenterology, 146, 430.