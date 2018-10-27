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Кортикостерон ингибирует активность глутаматергических ионотропных рецепторных механизмов на постсинаптической мембране нейронов

Анатолий Александрович Мокрушин

Аннотация


Нейротропные эффекты кортикостерона на AMPA- и NMDA-зависимые механизмы были изучены на срезах обонятельной коры мозга крыс. Кортикостерон (10 – 10 М) ингибировал активность AMPA- и NMDA-зависимых потенциалов на 60 % (U = 7, p ≤ 0,05, n = 7) и 40 % (U = 5, p ≤ 0,05, n = 7), соответственно. Кортикостерон тормозил развитие нейропластических свойств (изменения эффективности синаптической передачи) нейрональной сети срезов мозга.

Ключевые слова


кортикостерон; переживающие срезы; AMPA- и NMDA-рецепторы; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-9-3-5

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