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Влияние цитофлавина на выраженность метаболического ацидоза у пациентов с острым повреждением головного мозга, осложнившимся развитием стресс-индуцированной гипергликемии

М. И. Неймарк, И. А. Захарченко, Р. Б. Абдрашитов, А. Л. Коваленко, В. А. Заплутанов, В. В. Валеев

Аннотация


Проведен ретроспективный анализ 44 историй болезни пациентов с острым повреждением головного мозга (черепно-мозговая травма, сочетанная травма, острое нарушение мозгового кровообращения), находящихся в критическом состоянии и получающих лечение в условиях отделения анестезиологии и реанимации. Оценивали влияние цитофлавина на выраженность стресс-индуцированной гипергликемии и метаболического ацидоза. Пациенты, получившие цитофлавин (по 40 мл/сут в течение 2 сут через инфузомат), отличались более низкими уровнями гипергликемии, по сравнению с пациентами, чьё стандартное лечение не включало исследуемый препарат (p > 0,05). Цитофлавин также способствовал повышению pH артериальной крови на вторые сутки применения (p < 0,05) и поддержанию буферной ёмкости крови, что указывает на способность препарата улучшать утилизацию энергетических субстратов. Полученные результаты позволяют рассматривать цитофлавин в качестве потенциального средства, позволяющего уменьшать степень острых метаболических расстройств, сопровождающих развитие критического состояния, связанного с острыми повреждениями головного мозга.

Ключевые слова


стресс-индуцированная гипергликемия; метаболический ацидоз; острое повреждение головного мозга; ЧМТ; ОНМК; цитофлавин

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