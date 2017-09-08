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Оптимизация преподавания фармакологии с помощью информационных технологий

Э. Э. Звартау, С. М. Бахтина, А. Н. Кубынин, И. В. Марусов, К. Н. Мельников, А. Ю. Соколов, Е. А. Коробенков, А. В. Мартынихин

Аннотация


Представлены итоги четырехлетнего опыта разработки и внедрения информационных технологий с целью оптимизации преподавания фармакологии на III курсе лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Выделены основные результаты освоения образовательной программы по дисциплине (знания, умения, навыки) и компетенции 1-го уровня и установлена их связь с типами занятий (лекционные, практические, самостоятельная подготовка). Рассматриваются элементы электронной информационно-образовательной среды, в которой осуществляется обучение на основе алгоритмизации образовательного процесса. Использование информационных технологий позволяет увеличить интерактивность, транспарентность в освоении дисциплины и повысить академическую успеваемость обучающихся.

Ключевые слова


фармакология; преподавание; электронная информационно-образовательная среда; информационные технологии

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