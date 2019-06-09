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Влияние адреналина на реологические показатели крови крыс

Анастасия Сергеевна Иванова, Ольга Александровна Пахрова, Владимир Владимирович Криштоп, Ольга Сергеевна Ленчер

Аннотация


Изучена динамика макро- и микрореологических показателей крови после острой гиперкатехоламинемии у крыс. Моделирование гиперкатехоламинемии осуществляли однократным введением 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида подкожно в дозе 2 мг/кг. Реологические показатели оценивали через 1, 24 и 72 ч после введения адреналина. Проводили регистрацию характеристик вязкости цельной крови и плазмы, оценивали агрегацию и деформируемость эритроцитов. Через 1 ч после введения адреналина вязкость крови уменьшается на низких скоростях сдвига на 34 %, p = 0,002 без существенных изменений вязкости плазмы, возрастет агрегация эритроцитов в среднем на 90 % (p = 0,03) и их деформируемость на 35 % (p = 0,002). Через 24 ч повышаются вязкость крови на 76 % (p = 0,0004), вязкость плазмы — на 9 % (p = 0,03), агрегация эритроцитов — на 73 % (p = 0,04), деформируемость — на 25 % (p = 0,02). Через 72 ч отмечается снижение вязкости плазмы, вязкости крови в среднем на 28 % (p = 0,001), агрегация эритроцитов возвращается к контрольным значениям, деформируемость остается повышенной на 30 % (p = 0,0006).

Ключевые слова


адреналин; реология; вязкость крови; агрегация эритроцитов; деформируемость эритроцитов; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-5-24-27

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