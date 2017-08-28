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Влияние циклоферона на антибиотикорезистентность Staphylococcus aureus

Т. М. Пашкова, О. А. Пашинина, Л. П. Попова, О. Л. Карташова, А. Л. Коваленко

Аннотация


Целью исследования явилось изучение влияния циклоферона на чувствительность Staphylococcus aureus к антибиотикам. Опыты поставлены на 36 штаммах золотистого стафилококка, выделенных от больных с гнойными ранами различной локализации. Использовали циклоферон, который в количестве 0,9 мл добавляли к 0,1 мл суточной агаровой культуры стафилококков в концентрации 109 КОЕ/мл, инкубировали в течение 60 мин, затем высевали на плотную питательную среду и после культивирования в течение 18 – 24 ч при 37 °C определяли чувствительность микроорганизмов к ампициллину, доксициклину, фузидину, фурагину, линезолиду, цефтриаксону, эритромицину диско-диффузионным методом. Показана возможность регуляции антибиотикорезистентности золотистых стафилококков с помощью циклоферона — преимущественное увеличение числа золотистых стафилококков, чувствительных к изученным антибиотикам и снижение количества умеренно-резистентных и резистентных к ним штаммов. Установлен препарат (цефтриаксон), к которому в условиях in vitro после инкубации с циклофероном в 1,9 раза увеличилось число чувствительных штаммов (p < 0,05), в 2,3 раза снизилось количество умеренно-резистентных культур (p < 0,05), резистентные культуры не зарегистрированы. Полученные результаты открывают перспективы для изучения сочетанного действия циклоферона и цефтриаксона в клинических условиях.

Ключевые слова


Staphylococcus aureus; циклоферон; антибиотики

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