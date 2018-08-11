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Влияние аналогов прогестерона на эндометриоидные гетеротопии в экспериментальной модели эндометриоза

Мария Анатольевна Петросян, Наталья Николаевна Балашова, Людмила Сергеевна Полянских, Елена Владимировна Базиян, Татьяна Георгиевна Траль, Лейсан Ханифовна Фасахутдинова, Алексей Вячеславович Разыграев, Николай Сергеевич Сапронов

Аннотация


Дана оценка экспериментальной модели эндометриоза на крысах при разной локализации имплантированной ткани и изучено влияние высокоактивных аналогов прогестерона на эндометриоидные очаги. Моделирование эндометриоза проводили путем аутотрансплантации фрагментов эндометрия на переднюю брюшную стенку и брыжейку тонкой кишки. В качестве испытуемых препаратов использовали синтетические производные 17α-гидроксипрогестерона – АМОЛ и бутагест, проявившие высокую гестагенную активность в экспериментах in vivo. Как препарат сравнения применяли высокоактивный гестаген – диеногест. Все препараты вводили в дозе 1 мг/кг ежедневно в течение 3-х недель после проведения диагностической лапаротомии. Эффективность гестагенов определяли по изменению объема имплантов и их резорбции. Проводили морфологическое исследование ткани импланта. На фоне применения АМОЛа объем имплантов при расчете медиан уменьшается до 18,6 % от исходных значений, тогда как в случае диеногеста – до 32,5 % (р=0,0451 и 0,0449 для однократных сравнений с контрольной группой, соответственно). Бутагест также уменьшал объем очагов эндометриоза, однако статистически значимых различий с контрольной группой не выявлено. Проведенное пилотное исследование дает основание для дальнейших разработок, направленных на изучение дозозависимого эффекта АМОЛа, его механизма действия и безопасности.


Ключевые слова


эндометриоз, гестагены, хирургическое моделирование эндометриоза, диеногест, крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-7-14-19

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