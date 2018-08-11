Влияние аналогов прогестерона на эндометриоидные гетеротопии в экспериментальной модели эндометриоза
Аннотация
Дана оценка экспериментальной модели эндометриоза на крысах при разной локализации имплантированной ткани и изучено влияние высокоактивных аналогов прогестерона на эндометриоидные очаги. Моделирование эндометриоза проводили путем аутотрансплантации фрагментов эндометрия на переднюю брюшную стенку и брыжейку тонкой кишки. В качестве испытуемых препаратов использовали синтетические производные 17α-гидроксипрогестерона – АМОЛ и бутагест, проявившие высокую гестагенную активность в экспериментах in vivo. Как препарат сравнения применяли высокоактивный гестаген – диеногест. Все препараты вводили в дозе 1 мг/кг ежедневно в течение 3-х недель после проведения диагностической лапаротомии. Эффективность гестагенов определяли по изменению объема имплантов и их резорбции. Проводили морфологическое исследование ткани импланта. На фоне применения АМОЛа объем имплантов при расчете медиан уменьшается до 18,6 % от исходных значений, тогда как в случае диеногеста – до 32,5 % (р=0,0451 и 0,0449 для однократных сравнений с контрольной группой, соответственно). Бутагест также уменьшал объем очагов эндометриоза, однако статистически значимых различий с контрольной группой не выявлено. Проведенное пилотное исследование дает основание для дальнейших разработок, направленных на изучение дозозависимого эффекта АМОЛа, его механизма действия и безопасности.
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-7-14-19
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