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Влияние ступенчатой терапии цитофлавином на уровень астении и формирование толерантности к физической нагрузке у профессиональных спортсменов (хоккеистов) на первом этапе подготовки к игровому сезону

Е. Е. Ачкасов, В. В. Куршев, С. Ф. Небожаева

Аннотация


В настоящее время получение высоких спортивных результатов возможно только при контроле функциональной подготовки и восстановления спортсменов. В наблюдательной программе участвовали 50 профессиональных спортсменов-хоккеистов, разделенных на 2 группы по 25 человек соответственно командам. Участники основной группы получали ступенчатую терапию цитофлавином: сначала внутривенно капельно по 10 мл препарата в 200 мл глюкозы 5 % в течение 10 дней, далее по 2 таблетки внутрь 2 раза в сутки в течение 25 дней. Фармакологическая поддержка участников группы сравнения исключала препараты янтарной кислоты или другие метаболические средства. Показатели физического состояния спортсменов оценивали в динамике: до начала тренировок, в середине подготовительного этапа и через 35 дней от начала тренировок (после прохождения всего курса ступенчатой терапии). Выявлено, что у спортсменов основной группы возрос уровень насыщения крови кислородом с (98,32 ± 0,9) % до (98,92 ± 0,64) % (p = 0,001), что оказалось существенно выше, чем в группе сравнения (p = 0,009), где изменения были статистически не значимыми (p = 0,503). Кроме того, увеличился показатель максимального потребления кислорода (по данным эргоспирографии) на 11,2 %, тогда как в группе сравнения прирост составил всего 3,9 %. Отмечалось большее число высоких и очень высоких показателей толерантности к физической нагрузке, в сумме составивших 72 % к концу наблюдения (в группе сравнения — 48 %) при исходном уровне 28 % в каждой группе. На фоне приема препарата по данным тестирования достоверно снизился уровень астении в основной группе с (41,1 ± 7,2) до (37,8 ± 3,9) баллов, в то время как в группе сравнения показатель возрос с (38,0 ± 6,3) до (45,0 ± 9,6) баллов. Таким образом, ступенчатая терапия цитофлавином на первом этапе подготовки к игровому сезону может быть использована у спортсменов с целью профилактики развития астении и для формирования более высокого уровня толерантности к физическим нагрузкам.

Ключевые слова


цитофлавин; хоккеисты; астения; переутомление; толерантность к физической нагрузке

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