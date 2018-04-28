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Исследование противосудорожных и противогипоксических свойств гемисукцината 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина

Светлана Александровна Литвинова, Т. А. Воронина, И. С. Кутепова, Н. И. Авдюнина, Б. М. Пятин

Аннотация


Изучены противосудорожные и антигипоксические свойства гемисукцината (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина) в сравнении с мексидолом. Показано, что в тесте антагонизма с максимальным электрошоком гемисукцинат (50 и 100 мг/кг) превосходит по противосудорожному действию мексидол (200 мг/кг), что проявляется в защите животных от гибели и устранении тонической фазы судорог у мышей. В тесте антагонизма с коразолом гемисукцинат (50 и 100 мг/кг), в отличие от мексидола (200 мг/кг), не устраняет клонико-тонические судороги и не защищает животных от гибели. В условиях модели нормобарической гипоксии с гиперкапнией в гермообъеме гемисукцинат (50 и 100 мг/кг), аналогично мексидолу (200 мг/кг), увеличивает время жизни животных. Полученные результаты свидетельствуют о различиях в спектре противосудорожной активности гемисукцината и мексидола.

Ключевые слова


мексидол; 3-гидроксипиридин; гемисукцинат; противосудорожная активность; антигипоксическая активность

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-3-3-6

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