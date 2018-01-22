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К 150-летию со дня рождения основателя сибирской школы фармакологов академика Николая Васильевича Вершинина
Аннотация
Статья посвящена жизни и творчеству известного фармаколога академика АМН СССР Н. В. Вершинина. Создатель сибирской научной школы фармакологов академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Николай Васильевич Вершинин 43 года возглавлял кафедру фармакологии Императорского Томского университета, Томского государственного университета, Томского медицинского института (ныне — Сибирский государственный медицинский университет). Благодаря его исследованиям в нашей стране стали применять сибирскую камфору вместо недоступной японской, в медицинскую практику вошли многие препараты отечественных лекарственных растений. Учебник фармакологии Н. В. Вершинина переиздавался 11 раз, был переведен на китайский язык.
Ключевые слова
Н. В. Вершинин; история фармакологии; учебник фармакологии; камфора; лекарственные растения
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Ссылки
А. И. Венгеровский, О. Е. Ваизова, Т. М. Плотникова, Академик Николай Васильевич Вершинин, Изд-во СибГМУ, Томск (2017).
А. И. Венгеровский,Т.Ф.Марина,П.А.Бова,Сибирская школа фармакологов, Изд-во Том. ун-та, Томск (1990).
А. С. Саратиков, Н. В. Вершинин (1867 – 1951), Томск (1953).
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