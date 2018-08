Принципы действия лигандов рецепторов глюкокортикоидов

Н. В. Чичкова, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 80(5), 38 – 44 (2017).

W. Bäumer, K. Rossbach, B. H. Schmidt, Vet. Dermatol., 28(1), 46-e11 (2017).

M. Berger, H. Rehwinkel, N. Schmees, et al., Bioorg Med Chem Let., 27(3), 437 – 442 (2017).

M. Cazzola, A. Coppola, P. Rogliani, M. G. Matera, Expert OpinInvestig Drugs, 24(11), 1473 – 1482 (2015).

E. de A. Duque, C. D. Munhoz, Front. Endocrinol., 7, 78 (2016), Front. Endocrinol., 7, 78; http://doi.org/10.3389/fendo.2016.00078.

M. J. Garabedian, C. A. Harris, F. Jeanneteau, F1000Research, 6, 1208 (2017); http://doi.org/10.12688/f1000research.11375.1.

D. Georgatza, V. A. Gorgogietas, P. Kylindri, et al., Int. J. Biochem. Cell Biol., 79, 277 – 287 (2016).

V. Gossye, D. Elewaut, K. Van Beneden, et al., Ann Rheum Dis., 69(1), 291 – 296 (2010).

C. Jiang, L. Liu, J. G. Tasker, Front. Neurodocrinol., 35(1), 72 – 75 (2014).

L. D. Landegger, C. Honeder, C. Zhu, et al., J. Negative Results Biomed., 15, 10 (2016); http://doi.org/10.1186/s12952 – 016 – 0053 – 0.

E. Lesovaya, A. Yemelyanov, A. C. Swart, et al., Oncotarget, 6(31), 30730 – 30744 (2015).

K. M. Madalena, J. K. Lerch, Neural. Regen. Res., 11(1), 37 – 41 (2016).

A. G. Moraitis, T. Block, D. Nguyen, J. K. Belanoff, J. Steroid. Biochem. Mol. Biol., 165(А), 114 – 120 (2017).

N. C. Nicolaides, Z. Galata, T. Kino, et al., Steroids, 75(1), 1 – 12 (2010).

N. Nicolaides, A. Lamprokostopoulou, A. Sertedaki, E. Charmandari, Hormones, 15(1), 23 – 34 (2016).

R. H. Oakley, J. A. Cidlowski, J. Biol. Chem., 286(5), 3177 – 3184 (2011).

J. Rainville, K. Pollard, N. Vasudevan, Front. Endocrinol., 6, 18 (2015); http://doi.org/10.3389/fendo.2015.00018.

S. Schmidt, J. Rainer, C. Ploner, et al., Cell Death Differ., 11(1), S45 – 55 (2004).

N. Sundahl, J. Bridelance, C. Libert, K. De Bosscher, I. M. Beck, Pharmacol. Ther., 152, 28 – 41 (2015).

S. Vernocchi, N. Battello, S. Schmitz, et al., Mol. Cel. Proteomics: MCP, 12(7), 1764 – 1779 (2013).

S. Vyas, A. J. Rodrigues, J. M. Silva, et al., Neural Plasticity, 2016, 6391686 (2016); http://doi.org/10.1155/2016/6391686.

S. Wüst, D. Tischner, M. John, et al., PLoS ONE, 4(12), e8202 (2009).

A. M. Xavier, A. K. Anunciato, T. R. Rosenstocketal., Front. Endocrinol., 7(31), (2016); http://doi.org/10.3389/fendo.2016.00031.