Влияние афобазола на функциональную активность ABCB1-белка у добровольцев с низкой тревожностью
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-3-17-21
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