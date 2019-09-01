Коррекция нейромедиatорных нарушений в головном мозге крыс при различных вариантах алкогольной интоксикации
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2019-82-7-22-28
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