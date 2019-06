Рецепторы, ассоциированные со следовыми аминами, 1-го подтипа как новая терапевтическая мишень в нейропсихофармакологии

C. Achat-Mendes, L. J. Lynch, K. A. Sullivan, et al., Pharmacol. Biochem. Behav., 101(2), 201 – 207 (2012).

A. Alvarsson, X. Zhang, T. L. Stan, et al., J. Neurosci., 35(41), 14057 – 14069 (2015).

A. Asif-Malik, M. C. Hoener and J. J. Canales, Sci. Rep., 7(1), 13901 (2017).

M. D. Berry, R. R. Gainetdinov, M. C. Hoener, M. Shahid, Pharmacol. Ther., 180, 161 – 180 (2017).

A. Bespalov, R. Muller, A. L. Relo, T. Hudzik, Trends Pharmacol. Sci., 37(5), 364 – 378 (2016).

S. W. Black, M. D. Schwartz, T. M. Chen, et al., Biol. Psychiatry, 82(9), 623 – 633 (2017).

B. Borowsky, N. Adham, K. A. Jones, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 98(16), 8966 – 8971 (2001).

A. Bradaia, G. Trube, H. Stalder, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 106(47), 20081 – 20086 (2009).

J. R. Bunzow, M. S. Sonders, S. Arttamangkul, et al., Mol. Pharmacol., 60(6), 1181 – 1188 (2001).

B. Costall, R. J. Naylor and V. Nohria, Eur. J. Pharmacol., 50(1), 39 – 50 (1978).

R. Cotter, Y. Pei, L. Mus, et al., Front Neurosci., 9, 39 (2015).

A. Dewan, R. Pacifico, R. Zhan, et al., Nature, 497(7450), 486 – 489 (2013).

B. Di Cara, R. Maggio, G. Aloisi, et al., J. Neurosci., 31(47), 16928 – 16940 (2011).

J. Dorszewska, M. Prendecki, M. Lianeri, W. Kozubski, Cur. Genomics, 15(1), 11 – 17 (2014).

S. Espinoza, A. Salahpour, B. Masri, et al., Mol. Pharmacol., 80(3), 416 – 425 (2011).

S. Espinoza, V. Ghisi, M. Emanuele, et al., Neuropharmacology, 93, 308 – 313 (2015).

S. Espinoza, G. Lignani, L. Caffino, et al., Neuropsychopharmacology, 40(9), 2217 – 2227 (2015).

J. L. Evenden, Psychopharmacology (Berl.), 146(4), 348 – 361 (1999).

A. Ferragud, A. D. Howell, C. F. Moore, et al., Neuropsychopharmacology, 42(7), 1458 – 1470 (2017).

G. Galley, H. Stalder, A. Goergler, et al., Bioorg. Med. Chem. Let., 22(16), 5244 – 5248 (2012).

D. K. Grandy, Pharmacol. Ther., 116(3), 355 – 390 (2007).

J. H. Harkness, X. Shi, A. Janowsky, T. J. Phillips, Neuropsychopharmacology, 40(9), 2175 – 2184 (2015).

A. Harmeier, S. Obermueller, C. A. Meyer, et al., Eur. Neuropsychopharmacol., 25(11), 2049 – 2061 (2015).

J. John, P. Kukshal, T. Bhatia, et al., Schizophr. Res., 189(1 – 3), 190 – 195 (2017).

M. Z. Khan and W. Nawaz, Biomed. Pharmacother., 83, 439 – 449 (2016).

D. Leo and R. R. Gainetdinov, Cell Tissue Res., 354(1), 259 – 271 (2013).

D. Leo, I. Sukhanov, F. Zoratto, et al., J. Neurosci., 38(8), 1959 – 1972 (2018).

M. Li, J. Psychopharmacol., 30(8), 749 – 770 (2016).

L. Lindemann, C. A. Meyer, K. Jeanneau, et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 324(3), 948 – 956 (2008).

B. K. Lipska and D. R. Weinberger, Neuropsychopharmacology, 23(3), 223 – 239 (2000).

L. J. Lynch, K. A. Sullivan, E. J. Vallender, et al., Subst Abuse, 7, 117 – 126 (2013).

M. Moreno and P. Flores, Psychopharmacology (Berl.), 219(2), 647 – 659 (2012).

Y. Noda, K. Yamada, H. Furukawa, T. Nabeshima, Br. J. Pharmacol., 116(5), 2531 – 2537 (1995).

H. N. Panas, L. J. Lynch, E. J. Vallender, et al., J. Neurosci. Res., 88(9), 1962 – 1969 (2010).

Y. Pei, J. Lee, D. Leo, et al., Neuropsychopharmacology, 39(10), 2299 – 2308 (2014).

Y. Pei, P. Mortas, M. C. Hoener, J. J. Canales, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 63, 70 – 75 (2015).

Y. Pei, A. Asif-Malik, M. Hoener, et al., Addict Biol., 22(5), 1246 – 1256 (2017).

A. J. Ramsey, Prog. Brain Res., 179, 51 – 58 (2009).

F. G. Revel, J. L. Moreau, R. R. Gainetdinov, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 108(20), 8485 – 8490 (2011).

F. G. Revel, C. A. Meyer, A. Bradaia, et al., Neuropsychopharmacology, 37(12), 2580 – 2592 (2012).

F. G. Revel, J. L. Moreau, R. R. Gainetdinov, et al., Biol. Psychiatry, 72(11), 934 – 942 (2012).

F. G. Revel, J. L. Moreau, B. Pouzet, et al., Mol. Psychiatry, 18(5), 543 – 556 (2013).

T. E. Robinson and K. C. Berridge, Addiction, 95 (Suppl 2), S91 – S117 (2000).

M. M. Rodriguez, C. Overshiner, J. D. Leander, et al., Front. Psychiatry, 8, 89 (2017).

G. Rutigliano, A. Accorroni and R. Zucchi, Front. Pharmacol., 8, 987 (2017).

M. D. Schwartz, S. W. Black, S. P. Fisher, et al., Neuropsychopharmacology, 42(6), 1305 – 1314 (2017).

M. D. Schwartz, J. B. Palmerston, D. L. Lee, et al., Front. Pharmacol., 9, 35, (2018).

P. Seeman, Clin. Schizophr. Relat. Psychoses, 4(1), 56 – 73 (2010).

T. D. Sotnikova, O. I. Zorina, V. Ghisi, et al., Parkinsonism Relat. Disord., 14 (Suppl 2), S99 – S102 (2008).

Z. Steel, C. Marnane, C. Iranpour, et al., Int. J. Epidemiol., 43(2), 476 – 493 (2014).

I. M. Sukhanov, E. S. Zakharova, W. Danysz, A. Y. Bespalov, Behav. Pharmacol., 15(4), 263 – 271 (2004).

I. Sukhanov, S. Espinoza, D. S. Yakovlev, et al., Int. J. Neuropsychopharmacol., 17(10), 1683 – 1693 (2014).

I. Sukhanov, L. Caffino, E. V. Efimova, et al., Pharmacol. Res., 103, 206 – 214 (2016).

I. Sukhanov, M. Dorofeikova, A. Dolgorukova, et al., Front. Pharmacol., 9, 329 (2018).

I. Sukhanov, A. Dorotenko, A. Dolgorukova, et al., Neuropharmacology, 144, 184 – 192 (2017).

D. A. Thorn, C. Zhang, Y. Zhang, J. X. Li, Neurosci. Let., 566, 67 – 71 (2014).

T. D. Wolinsky, C. J. Swanson, K. E. Smith, et al., Genes Brain Behav., 6(7), 628 – 639 (2007).

Z. Xie, S. V. Westmoreland, M. E. Bahn, et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 321(1), 116 – 127 (2007).

Z. Xue, J. N. Siemian, B. N. Johnson, et al., Neuropharmacology, 129, 36 – 46 (2018).

R. Zucchi, G. Chiellini, T. S. Scanlan, D. K. Grandy, Br. J. Pharmacol., 149(8), 967 – 978 (2006).