Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

О моем Учителе. К 110-летию академика Михаила Давыдовича Машковского (1908 – 2002)

Геннадий Яковлевич Шварц

Аннотация


Представлены биографические данные М. Д. Машковского. Приведены сведения об основных направлениях его научной деятельности и вкладе в создание, поиск и разработку новых лекарственных препаратов.

Ключевые слова


М. Д. Машковский; лекарственные средства

Полный текст:

PDF

Литература


Михаил Давыдович Машковский (К 60-летию со дня рождения), Фармакол. и токсикол., 31(3), 378 (1968).

Михаил Давыдович Машковский (К 70-летию со дня рождения), Фарамакол. и токсикол., 42(2), 191 (1979).

Академик М. Д. Машковский, Г. Я. Шварц (авт. очерка), Анахарсис, Москва (2008).

Г. Я. Шварц, Рус. мед. ж., № 25, 1657 – 1658 (2008).




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-3-42-44

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2018

Наши партнеры:

  
 

 

   

 

Наши издания:
Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы», 
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.		Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru