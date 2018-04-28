О моем Учителе. К 110-летию академика Михаила Давыдовича Машковского (1908 – 2002)

Михаил Давыдович Машковский (К 60-летию со дня рождения), Фармакол. и токсикол., 31(3), 378 (1968).

Михаил Давыдович Машковский (К 70-летию со дня рождения), Фарамакол. и токсикол., 42(2), 191 (1979).

Академик М. Д. Машковский, Г. Я. Шварц (авт. очерка), Анахарсис, Москва (2008).

Г. Я. Шварц, Рус. мед. ж., № 25, 1657 – 1658 (2008).