Открытый доступ Платный доступ или доступ для подписчиков
О моем Учителе. К 110-летию академика Михаила Давыдовича Машковского (1908 – 2002)
Аннотация
Представлены биографические данные М. Д. Машковского. Приведены сведения об основных направлениях его научной деятельности и вкладе в создание, поиск и разработку новых лекарственных препаратов.
Ключевые слова
М. Д. Машковский; лекарственные средства
Полный текст:PDF
Литература
Михаил Давыдович Машковский (К 60-летию со дня рождения), Фармакол. и токсикол., 31(3), 378 (1968).
Михаил Давыдович Машковский (К 70-летию со дня рождения), Фарамакол. и токсикол., 42(2), 191 (1979).
Академик М. Д. Машковский, Г. Я. Шварц (авт. очерка), Анахарсис, Москва (2008).
Г. Я. Шварц, Рус. мед. ж., № 25, 1657 – 1658 (2008).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-3-42-44
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2018
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания
Вы можете через каталоги «Газеты. Журналы»,
сайт http://press.rosp.ru/ Агентства «Роспечать»,
а также в киосках «Роспечать» в Брянске,
Владимире, Краснодаре, Рязани и Иркутске.
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Адрес для корреспонденции:
Россия, 127238 Москва, а/я 42
ИД «Фолиум», журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология»
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru