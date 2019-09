Цитотоксичность бензалкония хлорида в составе антиглаукомного препарата в эксперименте на культуре клеток лимба роговицы и возможности ее снижения

О. И. Александрова, И. Н. Околов, Ю. И. Хорольская и др., Офтальмология, № 1, 59 – 66 (2017).

А. И. Ерёменко, С. В. Янченко, Фундам. исслед., № 7, 34 – 35 (2006).

В. П. Еричев, К. Г. Амбарцумян, Глаукома, № 2, 59 – 66 (2011).

Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности. Клиника, диагностика, лечение, С. Ю. Федотова (ред.), Геотар-Медиа, Москва (2016).

D. A. Ammar, R. J. Noecker, M. Y. Kahook, Adv. Ther., 28(6), 501 – 510 (2011).

S. Datta, C. Baudouin, F. Brignole-Baudouin, et al., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 58(4), 2406 – 2412 (2017).|

G. A. Georgiev, N. Yokoi, K. Koev, E. Kutsarova, et al., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 52(7), 4645 – 4654 (2011).

A. Guzman-Aranguez, P. Calvo, I. Ropero, et al., J. Ocul. Pharmacol. Ther., 30(9), 790 – 798 (2014).

S. Khoh-Reiter, B. A. Jessen, BMC Ophthalmol., 9, 5 (2009).

E. J. Kim, Y.-H. Kim, S-H. Kang, et al., Korean J. Ophthalmol., 27(6), 446 – 453 (2013).

C. A. Rasmussen, P. L. Kaufman, J. A. Kiland, J. Ocular Pharmacol. Ther., 30(2 – 3), 163 – 169 (2014).

M. Rolando, G. Brezzo, P. Giordano, et al., In: O. P. Van Bijsterweld, M. A. Lemp, D. Spinelli (eds.), The Lacrimal System, Kagler & Ghedini publications, Amsterdam, (1991), pp. 89 – 91.

G. M. Yanochko, S. Khoh-Reiter, M. G. Evans, B. A. Jessen, Toxicol. in Vitro, 24(4), 1324 – 1331 (2010).